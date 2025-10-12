Estos son los lugares de Galicia en los que se ha rodado 'Animal', la serie de Netflix número 1 en tres países

Galicia lo ha vuelto a hacer: ha conquistado Netflix con la serie Animal, protagonizada por Luis Zahera y rodada íntegramente en Galicia, en concreto en la provincia de A Coruña. Tras su estreno el pasado 3 de octubre, se ha situado en el primer puesto en España, Argentina y Uruguay, mostrando al mundo todo el encanto de Galicia.

Animal es una serie de comedia dramática, compuesta de nueve capítulos, que cuenta la historia de Antón, interpretado por Luis Zahera, un veterinario que no tiene ni un duro y acepta trabajar en una tienda de mascotas de lujo, dejando atrás su trabajo de animales en el campo.

Estos son los lugares de Galicia en los que se ha rodado Animal

Luis Zahera y Lucía Carballeda en la serie 'Animal'. Jaime Olmedo - Netflix

Galicia vuelve a situarse en el centro del mapa audiovisual tras el estreno de Animal. Rodada en diversas localizaciones de la provincia de A Coruña, la serie se convierte en un escaparate de lujo que muestra al mundo la riqueza y el atractivo de Galicia.

La producción creada por Víctor García León se rodó casi por completo en Santiago de Compostela y alrededores, en un círculo de no más de 45 minutos alrededor de la capital gallega.

Topomorto, el pueblo ficticio en el que vive Antón, corresponde a la aldea de Ponte Maceira, zona de paso habitual del Camino de Santiago a Finisterre, pero para dirigirnos a la casa del protagonista nos debemos desplazar hasta Touro, donde está el Pazo de Dioño.

Pazo de Dioño Concello de Touro

El Pazo de Dioño es una típica casa solariega del siglo XVIII, de planta rectangular y rodeada de bosques, prados y viñedos. Cuenta además con un amplio espacio delante de la casa y una gran extensión cerrada por un alto muro de piedra. No obstante, los alrededores grabados para la serie corresponden a ubicaciones de O Pino y Vilouta, en Ames.

Por otro lado, Animal muestra algunos de los paisajes acuáticos más emblemáticos de A Coruña. El embalse de Abegondo-Cecebre aparece en la serie, así como varias explotaciones ganaderas situadas en Pantiñobre, Touro y Teo.

No podemos olvidar Santiago de Compostela, donde Antón se ve obligado a trabajar en Kawanda, una tienda de mascotas de lujo, cuyo interior en la vida real está en una nave del polígono de Costa Vella. También aparecen escenas grabadas en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), el pub Bloom y el Karaoke Makumba.

Además, Animal eligió el Monte Pedroso como otro de sus espacios de rodaje. Este mirador, situado a más de 450 metros de altura, permite contemplar toda la capital gallega. Allí también se hace uso del planisferio celeste grabado en granito, ofreciendo la posibilidad de observar el cielo nocturno estrellado desde uno de los mejores emplazamientos de la ciudad.