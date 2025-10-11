Ryanair ofrece vuelos desde Santiago a pesar del cierre del aeropuerto

El interior del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, con una réplica de la catedral. Santiago Turismo

Durante más de un mes el Aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro permanecerá cerrado debido a las obras de renovación del pavimento de la pista del aeródromo y la mejora en los sistemas de aterrizaje con baja visibilidad, según informaba Aena.

Estos trabajos, que suponen una inversión de 33 millones de euros, tienen un plazo de ejecución de 15 meses y, aunque la mayor parte de los trabajos se realizarán en horario nocturno, cuando no existen vuelos regulares, el aeropuerto permanecerá cerrado completamente durante 35 días, desde el 23 de abril al 27 de mayo.

Además de las actuaciones en la pista, también se llevarán a cabo trabajos como la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, o la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista o el sistema de iluminación y del drenaje.

La última actuación que se realizó en el pavimento de la pista, aunque de menor dimensión que la que se acometerá en 2026, fue en el año 2008.

En el aeropuerto compostelano operan en total siete compañías aéreas: Iberia, Lufthansa, Easyjet, Air Nostrum, Aer Lingus, Vueling y Ryanair. En las páginas web de seis de ellas ya no es posible reservar ningún vuelo desde Santiago durante los días en los que el aeropuerto permanecerá cerrado.

Ryanair es la única aerolínea que sigue ofertando vuelos durante esos 35 días en los que el aeropuerto de Lavacolla permanecerá cerrado.

Vuelos Ryanair Santiago - Londres los días 26 de abril a 1 de mayo

Así, en su página web es posible oficializar la compra de vuelos a Londres, Alicante, Dublín, Bélgica o Barcelona desde Santiago de Compostela, tanto la ida como la vuelta, a pesar de que el aeropuerto permanezca cerrado durante esos días.

Vuelos Santiago - Bélgica con Ryanair

Desde Aena informaron con meses de antelación a las compañías aéreas de este cierre para que coordinasen y ajustasen su programación y piden prudencia a los clientes. Ryanair aún no se ha pronunciado y hay que tirar de hipótesis, como que estos vuelos se deben a una venta anticipada al anuncio del cierre del aeropuerto, y aún visibles en la web, o que, más adelante, la compañía cancele el vuelo cuando se acerque la fecha del viaje.

Cierre de la base de Ryanair en Santiago

En septiembre, la aerolínea irlandesa de bajo coste informaba del cierre de su base en Santiago, un cierre que supone la pérdida de 1,25 millones de plazas anuales y aproximadamente 9 rutas nacionales e internacionales.

Este recorte también afecta a la economía gallega, con la pérdida de una inversión valorada en 200 millones de dólares para Galicia.

La compañía también anunciaba la cancelación de todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026 y a Tenerife norte en el inicio del invierno de este año. Esta supresión, según la compañía, se debe al incremento de tasas aeroportuarias y a la falta de incentivos competitivos de Aena.

Tras este anuncio, Ryanair también presentaba un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo para un centenar de trabajadores de asistencia en tierra en el aeropuerto de Santiago. Otro centenar de trabajadores de tripulación de cabina serán reubicados en otras terminales.