Outono Gastronómico 2025: vuelve la cita anual que celebra la Galicia rural y sus sabores

Hay un momento en el año, justo tras el ajetreo del verano, en el que los pueblos recuperan su ritmo pausado y los paisajes se tiñen de tonos cobrizos y dorados a la vez que el aire adquiere un agradable olor a madera y tierra húmeda. Llegó el otoño, y con él una Galicia que enciende sus chimeneas, cocina platos reconfortantes y cruje bajo los pies de aquellas personas que se adentran en lo más profundo de su naturaleza.

Y por decimonoveno año consecutivo, Turismo de Galicia celebra esta luz dorada presentando el Outono Gastronómico, una de las citas más esperadas para quienes aman el turismo rural y la cocina auténtica de nuestra tierra. Una propuesta que combina descanso, naturaleza y sabor, convirtiendo cada escapada en una experiencia sensorial completa.

Del 19 de septiembre al 21 de diciembre de 2025, más de setenta casas rurales gallegas abren sus puertas con un propósito claro: ofrecer menús exclusivos, estancias acogedoras y vivencias que invitan a disfrutar con todos los sentidos. Cada alojamiento diseña su propia interpretación del otoño a través de platos elaborados con producto local - setas, castañas, carnes de caza, vinos con denominación de origen - y la calidez que solo se encuentra en los hogares rurales gallegos.

Pazo Santa María. Turismo de Galicia

El programa, que se ha convertido en un referente y en un ejemplo de buen trabajo por parte de Turismo de Galicia, lleva años logrando dinamizar la actividad fuera de temporada alta y poniendo en valor territorios de interior. Si cabe, esta edición es aún más especial al poner parte de su foco en las zonas afectadas por los pasados incendios estivales, invitando a los viajeros a admirar la belleza de sus paisajes en vías de regeneración y a valorar el carácter resiliente de sus gentes.

Reitoral de Chandrexa. Reitoral de Chandrexa.

De la tierra a la mesa

El programa ofrece distintas modalidades para adaptarse a cada viajero. Quienes solo deseen probar los menús pueden hacerlo por 37,50 euros por persona y disfrutar de un homenaje a la tierra gallega y a quienes la trabajan.

Cada casa rural ofrece dos propuestas cerradas que incluyen entrante, primer y segundo plato, postre y vino con denominación de origen gallega. La idea es sencilla y tiene como resultado platos tan exquisitos como: crema de calabaza con queso de Arzúa, empanada de zamburiñas, jabalí estofado al mencía, filloas rellenas de castañas o tartas con miel y nueces, entre cientos de propuestas que combinan lo mejor de nuestra región.

Gandarela Turismo Rural. Turismo de Galicia

La verdadera magia está en quedarse

Pero el Outono Gastronómico va mucho más allá, pues ofrece la posibilidad de quedarse a dormir y así disfrutar de una experiencia rural al completo.

Mientras el Paquete Outono Gastronómico incluye una noche de alojamiento, cena y desayuno, desde 165 euros para dos personas. Para quienes buscan una desconexión más prolongada, el Fin de Semana Gastronómico permite disfrutar de dos noches, dos cenas y dos desayunos por unos 260 euros por pareja. También existen opciones familiares, con menús infantiles y actividades adaptadas, que rondan los 310 euros para dos adultos y un niño.

Y para los más inquietos que aún quieran más, el Outono Plus añade experiencias únicas: rutas de senderismo, paseos a caballo, descensos en canoa o talleres de cocina, disponibles solamente en las casas rurales seleccionadas.

O muiño de pena. Turismo de Galicia

El lujo de lo sencillo

El encanto del Outono Gastronómico reside en su sencillez: no busca grandes lujos, sino pequeños momentos que se quedan grabados. El olor a madera al entrar en una casa rural, el sonido de la lluvia sobre el tejado, una botella de buen vino junto a una chimenea o una lamparita encendida en una habitación de piedra.

Con casas rurales repartidos por toda Galicia - 21 en A Coruña, 22 en Lugo, 16 en Ourense y 18 en Pontevedra -, todas ellas están ubicadas en entornos naturales privilegiados, cerca de cascadas, miradores o aldeas de piedra donde el tiempo parece haberse detenido. Además, muchas de ellas proponen itinerarios en los que descubrir tesoros casi ocultos: molinos centenarios, viñedos familiares, rutas junto a riachuelos... ¿Qué aventura te apetece vivir este otoño?

Déjate llevar por el 19º Outono Gastronómico. Consulta toda la información en la página web de Turismo de Galicia.