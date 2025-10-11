La luna de miel perfecta sí existe: "Las parejas gallegas cada vez se atreven más"

Hablamos con los expertos de PANGEA Santiago sobre las nuevas formas de viajar, que dejan atrás los tópicos creando lunas de miel totalmente personalizadas que encajan a la perfección con lo que la pareja de recién casados desea

Hay viajes que se planean y otros que se viven antes incluso de partir. En PANGEA Santiago lo saben bien: cada pareja tiene su historia, y cada historia merece un destino a medida. En su espacio del corazón compostelano, los futuros novios encuentran mucho más que una agencia: un lugar donde su luna de miel empieza a cobrar vida.

"Ofrecemos un asesoramiento experto y 100% personalizado, donde lo esencial es escuchar al cliente y conocerlo", explican desde el equipo. Esa cercanía, ese entender qué hay detrás de cada ilusión, es lo que convierte a PANGEA en un referente. Porque aquí no hay viajes estándar, sino experiencias pensadas para emocionar, sorprender y permanecer en el recuerdo.

Centraos en vuestros sueños, no en lo que otros os digan. Esta es vuestra aventura: hacedla única Equipo de Pangea Santiago.

El primer gran viaje de una nueva vida

Entre los preparativos de la boda - las flores, la ropa, los invitados, el banquete... - también tiene su momento el imaginar y planear ese primer gran viaje en pareja. "La luna de miel es la oportunidad perfecta para animarse a algo nuevo, para sumar un recuerdo imborrable y celebrar el inicio de una nueva vida juntos", cuentan.

Por eso, en PANGEA Santiago cada conversación empieza sin prisas. "Buscamos una charla distendida, donde los novios nos hablen de sus sueños, preferencias, ideas y presupuesto. A partir de ahí, elaboramos un itinerario único hasta dar con ese destino tan soñado".

Isla de Bora Bora, Polinesia Francesa. Shutterstock

Su espacio, cálido y acogedor, está diseñado para que los clientes se sientan como en casa, rodeados de inspiración, mapas y asesores que convierten las ideas en rutas, los deseos en experiencias y los destinos en recuerdos.

Destinos que enamoran

De África a Asia, de playas exóticas a ciudades llenas de historia, las lunas de miel de PANGEA combinan aventura, cultura y relax. "Tanzania y Kenia con las playas de Zanzíbar o Seychelles son un clásico, igual que los resorts de lujo en Maldivas o Polinesia", explican. Además, Japón sigue siendo otro de los favoritos al combinarlo con alguna zona costera paradisíaca de la región.

Las parejas gallegas, dicen, cada vez se atreven más con destinos exóticos como Tailandia o Tanzania, aunque también hay quienes prefieren algo más cercano. “Una ruta por la Toscana o la Provenza, dormir en castillos o recorrer los Fiordos Noruegos… Incluso Marruecos con estancias en riads exclusivos o campamentos de lujo está ganando protagonismo.”

Val d'Orcia, Toscana. Shutterstock

Más allá del mapa

El viaje perfecto no solo se elige, se crea. Por eso, la personalización es el alma de PANGEA Santiago. "Es la clave para que la experiencia y expectativa se cumplan", aseguran. Y no faltan ejemplos: como aquella ruta por Cuba centrada en la historia musical del país, recorriendo Guantánamo y Santiago de Cuba al ritmo de su cultura.

Las nuevas tendencias van por ahí: combinar destinos, vivir experiencias auténticas y viajar con conciencia. "Cada vez hay más interés por conocer nuevas culturas, salir de la zona de confort y apostar por el turismo responsable", señalan.

Músico cubano tocando en las calles de La Habana. Shutterstock

Viajar con alma y con respaldo

En una era dominada por lo digital, el valor de lo humano se vuelve esencial. "Un viaje de novios es demasiado importante para dejarlo en manos de un algoritmo", aseguran, "Como expertos, aportamos empatía, conocimiento y la seguridad de que todo salga perfecto.”

Además, PANGEA ofrece ventajas exclusivas gracias a sus acuerdos con hoteles y operadores: upgrades de habitación, cenas de cortesía o late check-out para empezar la nueva etapa con todo el confort. "Nosotros gestionamos la complejidad, ahorramos tiempo y estrés, y somos el respaldo ante cualquier imprevisto", subrayan.

Cena romántica al atardecer en la playa. Shutterstock

Un consejo para empezar a soñar

A los novios que acaban de comprometerse, el equipo de PANGEA les recomienda que lo planifiquen con antelación y también lanza un consejo muy claro: "Centraros en vuestros sueños, no en lo que otros os digan. Esta es vuestra aventura: hacedla única."

Porque si hay un viaje que no se repite, es este. Y en PANGEA Santiago están dispuestos a hacerlo inolvidable desde el primer minuto. Para más información y cita previa puedes visitar su página web o llamar al 881 561 980. ¿Preparados para hacer realidad vuestros sueños?