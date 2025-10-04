Este es el pueblo de A Coruña para una escapada de cuento en otoño, según ChatGPT: "Ideal para desconectar"

A Coruña posee multitud de pueblos con encanto y gran belleza, como Muros, Muxía, Redes o Ponte Maceira, que combinan naturaleza, historia y tradición marinera, ofreciendo al visitante rincones pintorescos y entornos naturales que difícilmente pueden describirse con palabras.

Dado que es muy complicado elegir un pueblo de A Coruña para una escapada de cuento en otoño, hemos dejado en manos de ChatGPT esta decisión. Así, la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) ha elegido para la ocasión Monfero.

Un monasterio de insólita belleza

Monasterio de Monfero

A solo una hora de A Coruña se encuentra un lugar que no deja indiferente a nadie, ni siquiera a ChatGPT. Hablamos de Monfero, donde, en sus límites, se oculta un monasterio de insólita belleza, un sitio que merece la pena visitar al menos una vez en la vida.

El Monasterio de San Martín de Monfero, con sus ruinas góticas y barrocas, aporta un toque histórico y romántico al entorno. "La combinación de bosque otoñal con este monumento histórico hace que el paisaje sea perfecto para fotografías y monumentos de contemplación", destaca la Inteligencia Artificial.

Los orígenes del Monasterio de San Martín son inciertos; no obstante, una de las teorías más reproducidas sitúa la construcción de este antiguo cenobio cisterciense a principios del siglo XII. Después de varios saqueos y la mala fortuna durante varias tormentas eléctricas, en el siglo XVII, fue renovado completamente, por lo que predomina el estilo barroco.

En la actualidad, las dependencias se encuentran totalmente devastadas y consumidas por la naturaleza.

Uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa

Parque natural Fragas do Eume Shutterstock

Por otro lado, Monfero se encuentra muy cerca del Parque Natural de las Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa, con más de 9.000 hectáreas a la ribera del río Eume y una variada vegetación que incluye grandes robledales, castaños, abedules y helechos.

"En otoño, sus rutas se tiñen de colores cálidos -amarillos, naranjas y ocres- creando un ambiente mágico y casi de cuento. Caminar entre sus robles, castaños y helechos es una experiencia que combina naturaleza y tranquilidad", menciona ChatGPT.

Para amantes del senderismo, destaca el Camino dos Encomendeiros, que se extiende a lo largo de unos 8 kilómetros a orillas del río, con una sorpresa al final: el Monasterio de Caaveiro.

Otras rutas de interés para disfrutar de la naturaleza son las del río Sesín, el Camiño da Ventureira o los Altos do Fontardión; para obtener las mejores vistas del río Eume, hay que hacer la Senda Os Cerqueros, que se alarga durante 6,5 kilómetros por Monfero ascendiendo hasta el Mirador do Carbueiro.

Un lugar tranquilo y a un paso de A Coruña

Monfero promete mucha paz y tranquilidad. Con menos de 2.000 habitantes, Monfero ofrece un ambiente pausado, lejos del bullicio de la ciudad. "Es ideal para desconectar, pasear por senderos, descubrir rincones escondidos y disfrutar de la gastronomía local", apunta la IA.

Además, Monfero se ubica a apenas una hora de A Coruña ciudad, lo que lo convierte en un destino perfecto de un día o un fin de semana, sin necesidad de largos viajes.