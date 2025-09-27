La ruta de senderismo de A Coruña que discurre entre hórreos y cascadas: súper fácil y para toda la familia

El otoño es una temporada ideal para el senderismo. Las temperaturas son más suaves que en verano, lo que hace que caminar sea menos agotador, y los bosques se tiñen de rojos, amarillos y ocres, creando un entorno visualmente impresionante.

En Galicia, la Costa da Morte ofrece opciones muy interesantes, como la ruta del Monte Pindo, el Camiño dos Faros y, en el interior, la Ruta del Agua de Zas, una opción sencilla y perfecta para disfrutar con amigos o en familia.

Una ruta súper fácil y para toda la familia

La denominada PR-G 250 Ruta del Agua de Zas es un sendero natural de pequeño recorrido que se alarga durante 10 kilómetros para ofrecer al caminante paisajes de una gran belleza: desde cascadas y molinos hasta aldeas con sus construcciones tradicionales.

La huella del río es el hilo conductor de la Ruta del Agua, cuyo punto de partida está en el Ponte do Sisto, en la carretera de Zas en dirección A Piolla. En sus primeros metros ya encontramos una gran concentración de molinos que hablan del agua como principal fuerza motriz para ponerlos en marcha.

De hecho, el Catastro del Marqués de Enseñada contabilizaba un total de 17 molinos en el año 1753.

Esta hermosa ruta sigue su camino por Budián, una aldea con las construcciones tradicionales propias del rural gallego (hórreos, viviendas de piedra...), y una cascada homónima, que se alcanza en un descenso con un desnivel de unos 40 metros, por lo que hay que extremar los cuidados con niños.

En este punto se encuentra uno de los puntos más fotografiados de la Ruta del Agua de Zas: el famoso puente de madera en el que aparece grabado 'Aperta, enxebre, orballo, bico, quérote... Galicia fascina, o galego namora'.

Fervenza de Budián y su famoso banco (Foto: concellodezas.org)

Ya en Paraga, hay que pararse a ver una abellariza o albariza, una construcción tradicional de piedra para proteger las colmenas de miel. Asegúrate de tener batería en el teléfono, porque a continuación se alcanzan las fervenzas do Pozo do Muíño y do Rabiñoso.

Se cuenta que en la primera de ellas una joven perdió la vida por desamor, y que durante las noches de luna llena se pueden oír gritos llamando a su enamorado. En la segunda, en cambio, se ha instalado un columpio frente a la poza, convirtiéndola en un lugar perfecto para relajarse.

Si aún no tienes planes para el fin de semana, la Ruta del Agua de Zas es una opción ideal. Asegúrate de consultar la previsión meteorológica y elegir prendas técnicas adecuadas para la actividad y el clima.

Una vez finalizada la ruta, no te puedes perder el Ponte de Brandomil, el Arca da Piosa, la carballeira de Baio y las Torres de Allo, considerado uno de los pazos más antiguos de Galicia, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).