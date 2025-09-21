Una de las joyas costeras de Galicia que más llama la atención: "Su ría es de las más hermosas"

La revista 'Condé Nast Traveler' ha hecho un listado con 10 pueblos de la costa de Galicia más bonitos, indicando que "hay muchos más", ya que esta región tiene uno de los litorales más bonitos "de Europa occidental". Uno de ellos es uno de los pueblos con mayor encanto de A Coruña.

Se trata de O Barqueiro, perteneciente a Mañón. Un pueblo marinero de aguas cristalinas que sorprende por su belleza y por la disposición de sus casas. "La ría de O Barqueiro es una de las más pequeñas de Galicia pero también de las más hermosas", dicen desde la revista de viajes.

"No podía faltar en la lista de pueblos más bonitos de la costa de Galicia"

Porto de O Barqueiro, concello de Mañón (A Coruña) Shutterstock

Quizá O Barqueiro no destaca por su tamaño, pero lo compensa con creces por su encanto, su alma marinera y su autenticidad. Si eres de esos a los que le gusta desconectar rodeados de naturaleza y mar, este pequeño rincón de Mañón es tu sitio ideal.

Una simple panorámica a su puerto basta para ver que no tiene nada que envidiar a ninguna postal turística con miles de retoques. Su entorno te deja sin palabras desde el primer minuto, mientras que el olor a salitre, su tranquilidad y el ambiente del puerto son sus puntos más destacados.

Entre sus mayores atractivos se encuentra la gastronomía, como es obvio. No puedes marcharte de O Barqueiro sin probar su pescado, fresco, autóctono y con un sabor inigualable. A la plancha, guisado, al horno, frito... producto gallego de calidad.

Deja a un lado eso de que el agua del mar en Galicia está fría y lánzate sin pensarlo. También tienes opciones de senderismo, como la ruta interprovincial que conecta O Barqueiro con la Praia de Arealonga.

Si algo llama la atención es la disposición de las casas del pueblo: coloridas y escalonadas sobre la ladera mirando al mar. "En el puerto de O Barqueiro encontrarás las típicas casas blancas escalonadas en la ladera, y el puerto con su playa. ¡No te lo puedes perder!", comentan en la revista.

Dejan una estampa preciosa digna de cualquier fotografía ganadora de un concurso profesional. Solo tienes que pararte, desconectar del bullicio urbano y dejar que O Barqueiro te sorprenda en cada uno de sus rincones.

"La confluencia entre el Atlántico y el Cantábrico"

Puente Metálico

En la elección de Condé Nast Traveler por incorporar a O Barqueiro en los pueblos costeros de Galicia más bonitos, "tiene mucho que ver la confluencia entre el Atlántico y el Cantábrico en el cabo de Estaca de Bares, el punto más al norte de la península", informan.

En efecto, este encantador pueblo es la unión de las provincias de A Coruña y Lugo. Anteriormente solo se podía pasar de un lado a otro de la ría en barca, de ahí su nombre, haciendo referencia a las antiguas embarcaciones que se usaban para ello.

"A Ponte Vella" se construyó en 1901, por una iniciativa de Juan Fernández Latorre. Es una construcción de 152 metros y el primero de los tres puentes que cruzan la ría de O Barqueiro, conectando el municipio de Vicedo (Lugo) con Mañón (A Coruña).