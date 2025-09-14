La maravilla natural de Galicia que visitar al menos una vez en la vida: una duna en constante movimiento

Galicia está repleto de lugares que son una verdadera fantasía y que merecen ser visitados, como mínimo, una vez en la vida. Uno de ellos no podía ser otro que el complejo dunar de Corrubedo (A Coruña), una duna móvil espectacular en el parque natural más visitado de la comunidad.

Corrubedo es una parroquia de Ribeira situado entre la Ría de Arousa y las rías de Muros y Noia. Sorprende por el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán, así como por las increíbles vistas al Atlántico desde el famoso Faro de Corrubedo.

Dunas de Corrubedo, una maravilla natural

Entorno de las dunas y playa de Corrubedo Shutterstock Ribeira

144 kilómetros separan Corrubedo de A Coruña, y unos 70 de Santiago de Compostela. En el Parque Natural del Complejo dunar de Corrubedo y Lagunas de Carregal (de agua salada) y Vixán (de agua dulce) se encuentra la mayor duna móvil de Galicia.

Más de 1 kilómetro de longitud, 250 metros de ancho y unos 20 metros de altura es lo que mide la popular duna en constante movimiento, uno de los grandes atractivos de las casi 1.000 hectáreas de este increíble complejo.

Se dice que el conjunto geológico del Parque Natural se formó en el Cuaternario, hace 12.000 o 15.000 años, "época en la que desaparecieron los mamuts y mastodontes o se desarrollaron los humanos anatómicamente modernos", informan desde la Xunta.

Además de estar declarado como Parque Natural, las dunas de Corrubedo son Zona Ramsar (zona húmeda de importancia internacional) y están integradas en la Red Natura 2000, está clasificado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zona Especial de Conservación (ZEC) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Si eres un enamorado de la observación de aves, este parque natural es tu lugar soñado. Es un enclave ideal para ello por su gran atractivo ornitológico.

En la laguna de Vixán hay un observatorio de aves desde el que ver varias especies acuáticas como las cercetas, zarapitos, patos-cuchara, correlimos y chorlitejos.

Cómo disfrutar de las Dunas de Corrubedo

Dunas de Corrubedo turismo.gal

Es una de las dunas más grande de Galicia y "se impone desde la distancia, blanca como una reina de arena, en este parque natural que es el más visitado de Galicia, con casi 300.000 personas al año", indican desde turismo.gal.

Tanta es su afluencia, que está prohibido caminar sobre este gigante de arena para su conservación. Para ver las dunas en todo su esplendor, es obligatorio hacerlo desde unas pasarelas de madera instaladas para ese fin, así como desde algún mirador.

Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán turismo.gal

En toda su extensión hay disponibles tres rutas señalizadas: el Camino del Viento, 1,5 kilómetros hasta alcanzar la duna móvil; el Camino del Mar, 6 kilómetros hasta la laguna de Carrexal; y el Camino del Agua, apenas 2 kilómetros hacia la laguna de Vixán y a los vestigios de un antiguo castro en Porto Baixo.

Si quieres contemplar el paisaje desde lo alto, existen dos miradores privilegiados: Pedra de Rá, en A Curota, y Castrocidá. Desde aquí disfrutarás de impresionantes vistas del complejo dunar y las marismas.