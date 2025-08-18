La piscina natural más bonita cerca de Galicia tiene agua salada y es gratis: "Paisaje idílico"

Galicia y Asturias están muy cerca la una de la otra. Por eso, es común que la gente cruce la frontera entre ambas comunidades a diario. Tapia de Casariego es el primer pueblo asturiano que se encuentra al entrar desde Galicia, específicamente desde la ría de Ribadeo.

En la costa occidental de Asturias, Tapia de Casariego es conocido por su puerto, playas y ambiente marinero. Entre sus atractivos más singulares se encuentra la piscina natural de agua salada, un espacio único que se convierte en un reclamo turístico.

Tiene agua salada y es gratis

A lo largo de sus más de 400 kilómetros de litoral, Asturias ofrece espectaculares playas, encantadores pueblos marineros, faros con vistas de infarto y joyas naturales tan singulares como la piscina de agua salada de Tapia de Casariego.

En temporada estival, Tapia de Casariego se transforma en un importante centro vacacional y de ocio. Tiene buenas playas, zona de acantilados y olas lo suficientemente bravas para hacer surf. De hecho, es una de las mecas para la práctica de surf en España.

Para quienes buscan un baño relajante, la piscina Alonso Bedia 'Toño del Moderno' es una opción ideal. Inaugurada en 2010, su mayor atractivo es precisamente el agua salada, además de que su acceso es totalmente gratuito los 365 días del año.

Está ubicada al lado del paseo marítimo y para su construcción se aprovechó la antigua cetárea (un antiguo vivero de producción de crustáceos comunicado con el mar). La madera cubre la práctica totalidad de la instalación, destinada a que la gente pueda tomar el sol.

Piscina natural de Tapia de Casariego Quincemil

"Muy buena solución para los que no nos gusta mucho la arena, es grande y es agua del mar. El agua está templada, mucho menos fría que la playa", dice una de las reseñas de Google, a la que otra añade: "Buenísima experiencia para la familia, el entorno acompaña para paseo y se puede aparcar bien".

Esta piscina de agua salada se llena con el agua del Cantábrico. Al estar construida sobre la base de una antigua cetárea, la piscina mantiene una conexión directa con el mar, lo que permite que el agua se renueve de manera constante.

Sin duda, la piscina de agua salada de Tapia de Casariego es un lugar único para disfrutar del mar y las impresionantes vistas al Cantábrico y del entorno natural. Es un espacio ideal tanto para niños como para adultos, pues sus aguas tranquilas invitan al baño.

Llegar a la piscina natural de Tapia de Casariego es muy sencillo. Si vienes de Galicia, toma la A-8 en dirección a Asturias y sigue las indicaciones hacia Tapia. Para los más aventureros, otra opción es explorar la zona costera a pie o en bicicleta.

Más allá de su famosa piscina natural de agua salada (y totalmente gratuita), Tapia de Casariego ofrece otros lugares de interés: el puerto, el faro, el centro histórico y la playa de los Campos. Si te gusta el surf, esta playa es parada obligatoria.

Está formada por arena fina de color dorado y sus aguas bravas son perfectas para la práctica de surf. El arenal dispone de todo lo necesario para pasar el día en familia o con amigos: aparcamiento, área de pícnic, quioscos de temporada, duchas, paseo marítimo y servicio de limpieza.