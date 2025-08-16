El pueblo costero cerca de A Coruña donde comer mucho, bien y barato: "Sencillo y marinero"

Uno de los 10 pueblos de A Coruña donde mejor se come según 'National Geographic' Shutterstock

Por todos es sabido que la gastronomía en Galicia es de una calidad excepcional dada la riqueza de los productos frescos y autóctonos que caracterizan a la región. Mariscos, carnes, verduras, postres... todas las posibilidades para cualquier paladar. National Geographic lo tiene claro y ha hecho una selección de los 10 pueblos de A Coruña donde mejor se come.

Entre las localidades que destaca la popular revista se encuentra Muxía (A Coruña), de la que dice que "esconde un tesoro en el epicentro de la Costa da Morte". Esta villa marinera está plagada de historia y misterio, siendo uno de los tesoros más fascinantes del litoral coruñés.

Carne, pescado y mariscos frescos

Santuario da Virxe da Barca, en Muxía Shutterstock

Muxía es un pueblo coruñés de poco más de 4.000 habitantes según el INE con datos de 2024. A poco más de una hora de la ciudad herculina, este municipio es uno de los mejores para disfrutar de una gastronomía maravillosa, tal y como recomienda National Geographic.

"Sencillo y marinero, como tantos otros concellos coruñeses", comienza diciendo la popular revista sobre este lugar. El entorno natural convierte a Muxía en uno de los santuarios del percebe, un marisco que aquí "florece como en pocos lugares", según destaca la revista.

Tanto es así que el propio concello celebra anualmente la Semana de Exaltación del Percebe, una fiesta que pone en valor no solo el producto, sino también el trabajo de los percebeiros que se juegan la vida en las rocas batidas por el mar.

A la hora de recomendar algún restaurante, National Geographic lo tiene claro. Si quieres catar unos buenos percebes, la revista destaca A Lonxa de Álvaro, "donde además la carne y el longueirón, un primo de la navaja, brillan con fuerza", apuntan.

Otro establecimiento que mencionan es A Casa do Peixe, un templo en el que "se rinde a uno de los hitos locales, el congrio seco, pescado que, incluso, tiene fiesta propia en el concello durante la Semana Santa", explica la revista.

El tercer y último restaurante que cautiva a National Geographic es A de Loló, "donde disfrutar de uno de los mejores pulpos de Galicia y, si se habla de merluza, de una sabrosísima caldeirada".

Qué ver y hacer en Muxía

Muxia

Todo comienza en el Santuario da Virxe da Barca, enclavado en un acantilado de gran carga simbólica: rodeado por rocas únicas conocidas como las Piedras del Milagro, estas son, la Pedra dos Cadrís, la Pedra do Timón o la Pedra de Abalar, cada una con su propia leyenda.

Cerca se encuentra el faro Touriñán, el punto más occidental de la España peninsular que resiste en los peligrosos temporales de la Costa da Morte.

También debes visitar algunos de sus miradores, como el Mirador del Monte Facho Lourido, al que se accede por una pista desde la aldea de Lourido.

El interior del municipio también merece ser descubierto. Las Caldeiras do Castro ofrecen un refugio en forma de cascadas y piscinas naturales, rodeadas de naturaleza y geniales para el descanso. También, el paseo fluvial do Río Negro, que arranca en Os Muiños y te lleva entre pasarelas de madera hasta la playa de Area Maior-Os Muiños.

Si eres más de playa, la de Nemiña es una estupenda opción. Se trata de un arenal muy amplio con forma de ensenada que se extiende desde Nemiña hasta la playa de Lires.