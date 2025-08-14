Las playas de Galicia en las que ver el Mar de Ardora este fin de semana: "Una maravilla de la naturaleza"

Durante las noches de verano en las playas de Galicia sucede un acontecimiento espectacular y precioso que llama la atención de todos aquellos que tienen la suerte de vivirlo en persona. Lo cierto es que no se sabe cuándo puede darse, pero son muchos los que permanecen atentos día tras día para observar uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo: el Mar de Ardora.

La revista 'Viajar' ha publicado información sobre esta mágica bioluminiscencia en relación con cómo y por qué se produce, así como una serie de playas gallegas en las que podrá verse este fin de semana. Así que ya sabes, si no quieres perderte "esta maravilla de la naturaleza" presta atención.

"Playas que, sí o sí, debes visitar"

Las playas en las que más suele darse este increíble fenómeno del Mar de Ardora se ubican en la Costa da Morte, aunque existen otros arenales por la zona de las Rías Baixas en las que disfrutar de un buen baño en medio de la bioluminiscencia del mar.

La revista Viajar ha publicado las playas que debes visitar este fin de semana para vivir "un plan lleno de magia", algo que se produce con intensidad entre los meses de julio y septiembre, aunque no se puede saber con exactitud el día y lugar en el que va a suceder el Mar de Ardora.

Así, la revista indica que los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno este fin de semana son: la playa de Figueiras, Islas Cíes (Vigo, Pontevedra), la playa de Carnota (A Coruña), la playa de Rebordelo, Cabana de Bergantiños (A Coruña) y la playa de Balarés, Ponteceso (A Coruña).

"La bioluminiscencia es uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo y tenemos la suerte de tener algunas playas en España donde se aprecia", indican desde la popular revista de viajes.

Este fenómeno tiene lugar por los dinoflagelados, un grupo de algas unicelulares que, a causa de la reacción química que se genera en su organismo con el movimiento del agua, hace que se produzca esta luminiscencia y que el agua brille con un color azul fosforescente, hipnótico e intenso.

Mar de Ardora. EL ESPAÑOL

Desde Viajar también subrayan que se trata de "un curioso juego de la naturaleza que se ha bautizado como 'mar de ardora' en homenaje a lo que Julio Verne escribió en Veinte mil leguas de viaje submarino (1869), donde se describía este fenómeno". En este se relata cómo el capitán Nemo y el profesor Aronnax observaban desde el Nautilius este espectáculo.

"El mar estaba fosforescente por todos lados. Las partículas luminosas, agitadas por el Nautilus, parecían campos de nieve en fusión [...]. Era un verdadero incendio de luz líquida", narra el profesor Aronnax en uno de los capítulos de la novela.

Playas donde te podrás maravillar con este fenómeno este fin de semana, según Viajar: