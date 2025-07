El pueblo medieval de A Coruña donde nació el fundador de Estrella Galicia: los paisajes más increíbles

Galicia nunca deja de sorprender. Por mucho que la visites, siempre encontrarás un lugar desconocido para ti, te contarán una historia nueva o descubrirás algo que jamás te imaginarías. Lo que está claro es que toda persona que la visita se enamora de ella, y no es para menos.

Así, entre datos curiosos que quizá no sabías se encuentra el del pueblo más grande de A Coruña, que cuenta con una de las playas fluviales más grandes de Europa y que, también, es la cuna del fundador de la popular Estrella Galicia. Hablamos de As Pontes de García Rodríguez.

El rincón gallego que vio nacer a José María Rivera Corral

José María Rivera Corral nació en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) en agosto de 1856 y falleció en la ciudad herculina en julio de 1936. Si por algo es reconocido es por haber fundado la que hoy es una de las mejores fábricas de cerveza del mundo, o al menos eso opina todo gallego.

Cuando regresó a Galicia después de viajar a Cuba y México, Rivera fundó en A Coruña en 1906 la fábrica "La Estrella de Galicia", dedicada a la producción de hielo y cerveza. Su nombre se debe al antiguo negocio con el que contaba en Veracruz (México), "La Estrella de Oro".

En la década de los 20, el negocio pasó a su hijo Ramón Rivera Illade y, con el tiempo, se convirtió en Hijos de Rivera. Actualmente, la cerveza Estrella Galicia es la mayoritaria en gran parte del país, refrescando los paladares de todos aquellos enamorados de su sabor.

Ahora la empresa familiar se encuentra bajo la presidencia del bisnieto del fundador, Ignacio Rivera Quintana. La marca ha sido patrocinadora de personas destacadas del deporte y equipos de fútbol, como el Deportivo de La Coruña, Celta de Vigo, Racing de Ferrol, CD Lugo y Real Valladolid.

Los encantos de As Pontes de García Rodríguez

Fragas do Eume

As Pontes destaca por su increíble riqueza natural, pues en él se encuentra uno de los lagos artificiales más grandes de Europa así como el espacio natural protegido de As Fragas do Eume y el embalse que canaliza el río del mismo nombre.

En su entorno cuenta con diferentes monumentos como los espectaculares monasterios de Caaveiro y Monfero, además de varios miradores con unas vistas que te quitarán el hipo.

Otro de los planes que puedes hacer es subir al Monte Caxado, con 752 metros de altitud, ubicado en plena Serra de A Faladoira. Se trata de un mirador 360 grados desde el que ver las pequeñas sierras y montes de la zona como A Coriscada, Bustelo o la enorme sierra de O Xistral, ya en Lugo.

Visitar el casco viejo del pueblo es algo excepcional. De origen romano, todo el municipio está repleto de pequeñas capillas o iglesias de gran riqueza patrimonial como Santa María de Vilavella, San Mamede de Somede, San Pedro de Eume o San Xoán do Freixo.

También, no puedes marcharte de As Pontes sin visitar A Casa do Mel. Aquí se puede ver in situ cómo trabajan las abejas en una colmena de observación.