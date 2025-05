Parece un bosque de Tasmania pero está en Galicia: el espectacular paisaje verde con eucaliptos gigantes

Galicia es una región que destaca por sus impresionantes paisajes verdes y sus frondosos bosques. Fragas do Eume, Monte Aloia y O Invernadeiro son ejemplos emblemáticos de riqueza forestal . A esta lista se suma el Souto da Retorta o el Bosque de Gigantes.

El Souto da Retorta, también conocido como el eucaliptal de Chavín, es un sorprendente paraje natural situado en la margen derecha del río Landro. Este espacio verde declarado Monumento Natural alberga eucaliptos centenarios, así como diferentes especies arbóreas típicas del bosque atlántico y del bosque de ribera.

Parece un bosque de Tasmania pero está en Galicia

Souto da Retorta turismo.gal

Cerca de la villa de Viveiro (Lugo) se esconde un inigualable espacio verde que bien podría confundirse con un bosque de Tasmania (Australia). Hablamos del Souto da Retorta. En este espectacular bosque de eucaliptos se encuentran algunos de los ejemplares de mayor altura y envergadura del continente europeo.

Plantado a finales del siglo XIX, en concreto en el año 1880, el famoso 'Avó', abuelo en gallego, presenta en la actualidad más de 67 metros de altura y 10,5 metros de perímetro. No obstante, otras mediciones lo elevan por encima de los 80 metros.

El eucaliptal de Chavín es un idílico rincón del interior de Lugo en el que conviven diferentes especies arbóreas, sobre todo eucaliptos, que alcanzan grandes alturas. Este bosque fue declarado Espacio Natural Protegido y Monumento Natural de forma oficial en febrero del año 2000.

La historia del eucalipto en Galicia se remonta al siglo XIX cuando un religioso gallego trajo sus semillas desde Australia. La especie se adaptó tan bien a nuestro terreno que se fue extendiendo masivamente por toda la región, y el resto ya es historia.

En sus 3,19 hectáreas, el Souto da Retorta alberga alrededor de 600 eucaliptos a orillas del río Landro. Estos se plantaron a mediados del siglo XIX para el drenaje de las tierras bajas que se anegaban con frecuencia a consecuencia de las crecidas de los riachuelos tributarios del río.

Bosque de eucaliptos del Souto da Retorta, Viveiro. Foto: Wikipedia

Para conocer los rincones más recónditos de este frondoso bosque verde tenemos la Ruta del Souto da Retorta. Se trata de un sencillo paseo que serpentea entre el río Landro y el canal de desagüe de la presa situada aguas arriba. Es una ruta lineal apta para niños, con una duración estimada de 1 hora y una dificultad en progresión baja.

El itinerario comienza en el lugar de Calvoso y finaliza donde se encuentra el eucalipto más grande, el denominado O Avó. Durante el paseo también es posible observar un buen número de especies autóctonas como castaños, robles, alisos y abedules. No obstante, actualmente el acceso permanece cerrado por labores de mantenimiento y saneamiento del propio bosque.

En los alrededores se localiza el área boscosa de Val do Naseiro, un enclave conocido por la celebración de la Romería do Naseiro, y el Pozo da Ferida, una impresionante cascada con un salto de agua de más de 30 metros de altura. Galicia es tierra de leyendas, y la tradición oral cuenta que el pozo circular que forma la cascada no tiene fondo y que las aguas tienen el color del estiércol porque allí cayó una vieja gigante que llevaba a cuestas este material y ya nunca se pudo levantar.

¿Cómo llegar al Souto da Retorta?

El Souto da Retorta o el eucaliptal de Chavín se encuentra en un lugar estratégico a 7 kilómetros del municipio de Viveiro (Lugo). La forma más cómoda y rápida de llegar es tomar la carretera Lu-540 en dirección Magazos y después incorporarnos a la carretera LU-161 siguiendo las indicaciones hasta el bosque. Las coordenadas GPS son: 43.6126253,-7.5929156,17.