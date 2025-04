El puente colgante del siglo XX sobre un río precioso en A Coruña: no apto si tienes vértigo

En el corazón de Galicia, cerca de la localidad de Noia (A Coruña), se encuentra una de las experiencias más emocionantes para los amantes de la naturaleza y la aventura: cruzar el Puente Colgante del Tambre. Esta estructura, construida a mediados del siglo XX, se sitúa a 40 metros de altura sobre el río Tambre. El entorno es completamente natural, rodeado de bosques y con unas vistas espectaculares del cauce del río.

El puente ofrece una experiencia única. Al recorrerlo, se puede sentir el balanceo de la estructura y escuchar el sonido del agua bajo tus pies, por lo que si tienes un poco de vértigo, vete con cuidado. Es una actividad ideal para quienes buscan una ruta diferente y un poco de emoción en medio de la naturaleza gallega.

Cuarenta metros de altura sobre el río

Ruta por la Devesa del Nimo en el río Tambre

El Puente Colgante del Tambre es uno de esos rincones poco conocidos que sorprenden por su ubicación, su historia y las posibilidades que ofrece para disfrutar de la naturaleza. Se encuentra a las afueras de Noia, muy cerca de la Central Hidroeléctrica do Tambre. Tiene una altura de 40 metros sobre el cauce del río. Si quieres recorrer el río Tambre en su totalidad, son muchos los lugares que debes visitar, desde el corazón de Sobrado dos Monxes hasta la ría de Muros e Noia y alcanzar el Atlántico.

La estructura metálica con rejilla permite ver el río bajo tus pies, creando un camino mucho más emocionante. A cada lado del puente hay barandillas metálicas que aportan seguridad, aunque es habitual notar cómo la estructura se mueve ligeramente a tu paso y con el soplido del viento. No obstante, no te preocupes, porque es un puente súper seguro en el que no corres ningún tipo de peligro.

Central Hidroeléctrica do Tambre

Además, a pocos metros del puente colgante se encuentra la Central Hidroeléctrica do Tambre, una construcción de principios del siglo XX que destaca por ser una auténtica joya del Modernismo. Fue obra del reconocido arquitecto Antonio Palacios, y todavía hoy llama la atención por su diseño elegante y su integración en el paisaje. La central, junto con el puente y los senderos, forman un conjunto perfecto para una escapada de medio día o una excursión en grupo, donde se mezcla patrimonio industrial, naturaleza y actividades en un entorno tranquilo y bien conservado.

Senderismo a orillas del Tambre

Puente medieval de Ponte Nafonso, entre Outes y Noia

Este puente se ha convertido en un lugar ideal para senderistas y curiosos, no solo por la belleza del propio puente y del entorno fluvial, sino porque desde aquí parten varias rutas de senderismo señalizadas.

En total, estamos hablando de tres caminos principales, con recorridos que varían entre un kilómetro y tres kilómetros y medio, aptos para distintos niveles y edades. Así, este rincón gallego es perfecto para organizar un plan con amigos o con la familia, porque también hay rutas perfectas para los más pequeños. Uno de los trayectos más interesantes es el que conduce hasta el Ponte Nafonso, un antiguo puente de piedra con un gran valor histórico, que se cree fue construido en tiempos de Alfonso IX. El paseo hasta allí permite conocer una parte del curso del río Tambre, con tramos rodeados de vegetación, pasarelas de madera y miradores naturales.

Otra senda preciosa es la Devesa del Nimo, que recorre el curso fluvial del río Tambre por su margen izquierdo, en el tramo que avanza desde el límite municipal de la localidad de Brión hasta los pies de la central hidroeléctrica del Tambre.