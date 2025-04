Parece Bali pero está en A Coruña: la idílica playa cristalina en plena naturaleza cerca de Ferrol

Las Rías Altas son un auténtico paraíso natural que enamora a cualquier visitante. Destaca por contar con numerosas playas, pero hay una que destaca por su especial belleza y encanto, una pequeña cala conocida por contar con olas moderadas y estar enmarcada en un entorno idílico, rodeado de paisajes increíbles para disfrutar de la naturaleza al máximo. De aguas cristalinas y arena dorada, esta playa es el refugio perfecto para vivir un día de relax, sol y calor. Sin preocupaciones.

Se trata de la playa de Chanteiro, en el concello de Ares. A solo media hora de Ferrol, esta playa de 200 metros de arena dorada y fina se caracteriza por ser un arenal súper tranquilo y agradable. Si eres de los que prefiere una playa salvaje y estar rodeado de naturaleza, este es tu sitio.

La playa perfecta de Ares

Playa de Chanteiro, en el concello de Ares Shutterstock

Naturaleza, tranquilidad y aventura. Estas son tres cualidades que definen a la playa de Chanteiro. Un rincón de la costa gallega que no puedes dejar pasar. Situada entre las rías de Ares-Betanzos y la de Ferrol, esta joya de Galicia es un paraíso donde la naturaleza y el agua turquesa del mar son las protagonistas. Su ubicación estratégica, protegida por dos cabos, la convierte en un lugar ideal para relajarse y disfrutar de unas vistas asombrosas.

Con 200 metros de longitud, esta pequeña cala ofrece un ambiente superacogedor, ideal para pasar un día en familia. De hecho, no es raro ver a grupos de amigos disfrutando del sol y del paisaje. No obstante, si eres un surfista experto, quizá esta playa no sea la mejor para ti, pero, en cambio, si estás empezando o simplemente quieres pasar un buen rato con las leves olas, Chanteiro es lo que necesitas. Pasear por su orilla es toda una experiencia que te encantará descubrir.

Agua cristalina en la playa de Chanteiro Shutterstock

Más allá del baño y el sol, Chanteiro es un lugar perfecto si te gusta hacer actividades al aire libre. Existen rutas de senderismo que recorren acantilados, bosques y miradores naturales desde los que contemplar puestas de sol que te dejarán sin aliento. Además, cuenta con un aparcamiento que suele llenarse durante el verano, ya que es una playa que suele recibir bastante afluencia de gente por su proximidad a localidades como Ares y Mugardos.

Ya lo sabes: si buscas un lugar tranquilo y bonito para desconectar, Chanteiro es una gran opción. Perfecto tanto para una visita rápida como para unos días de descanso, este rincón de las Rías Altas seguro que te deja con ganas de repetir.