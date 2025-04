Los 10 mejores planes y cosas que ver en Val do Dubra de visita

Val do Dubra Shutterstock

Val do Dubra es un municipio perteneciente a la provincia de A Coruña y a la comarca de Santiago. Tiene una extensión de 108,2 kilómetros cuadrados y cuenta con una población aproximada de 3.734 habitantes. Es una zona eminentemente rural y las principales actividades de la población son las relacionadas con los sectores de la construcción y servicios.

Turismo de Galicia Este rincón de Galicia es el secreto mejor guardado de España: cascadas imponentes y playas tranquilas

Desde Santiago de Compostela hasta Val do Dubra hay alrededor de 23 kilómetros. La forma más cómoda y rápida de llegar es tomar la carretera DP-0701 y seguirla durante 15 kilómetros hasta incorporarnos a la DP-1914 hacia Val do Dubra. Estas son las coordenadas geográficas de Val do Dubra: 43.0281074,-8.661448,16.

1. Visitar el Castelo de Portomeiro

Castelo de Portomeiro Fortalezas do Reino de Galicia (Forega)

El Castelo de Portomeiro es una fortificación medieval ocupada entre los siglos IX y X. Está asentado sobre un yacimiento castrexo del siglo II a.C. y goza de una ubicación muy privilegiada, con una amplia visibilidad sobre el valle del Tambre (sur) y el valle de Portomeiro (norte).

El sitio arqueológico, explica Fortalezas do Reino de Galicia, se compone aparentemente de un único recinto o crea de alrededor de 3.500 metros cuadrados delimitado por una muralla reforzada en su perímetro por bolos graníticos que sirven también como excelentes atalayas de observación.

Este tipo de asentamientos son muy poco conocidos en Galicia, pero en los últimos años en Portomeiro se han desarrollado diferentes campañas de excavación dentro del proyecto 'Castelos no Aire'. Su misión fue probablemente el control de las fértiles tierras agrícolas del valle y el paso del río Tambre.

2. Descubrir A Pedra do Home

A Pedra do Home Compostela Rupreste

La Pedra do Home, también conocida como la Pedra dos Mouros, es un afloramiento granítico en el que se encuentran tres sarcófagos antropomorfos labrados en la roca. Estos enterramientos se sitúan en época altomedieval, durante un largo periodo que podría ir desde el siglo V hasta el siglo XI y serían más antiguos que la tipología de sarcófagos extensos.

La roca en la que aparecen labrados estos sarcófagos fue sometida a diferentes acciones destructoras. Vecinos de Val do Dubra y alrededores recuerdan la existencia de una docena de sarcófagos que en la década de los 50 fueron dinamitados por un tal Xan do Romaño, en la búsqueda de un supuesto tesoro.

A Pedra do Home está acondicionada para la visita y cuenta también con paneles interpretativos. En los alrededores se localiza una zona de aparcamiento al lado de un lavadero, y desde este punto, se puede continuar a pie 180 metros hasta una roca que destaca en lo alto de la colina.

3. Disfrutar de las vistas en el Mirador do Picoto

Mirador do Picoto Xunta de Galicia

Para sacar una auténtica fotografía de postal, te recomendamos desplazarte hasta el Mirador do Picoto. Esta joya natural se encuentra en el valle del río Dubra, a unos 300 metros de altitud. Desde su plataforma de madera, en forma de hexágono, se pueden admirar unas impresionantes vistas panorámicas al entorno natural que la rodea. Sin duda, un lugar precioso.

Al fondo, en dirección a Santiago de Compostela, se distingue el radar de Espiñeiras, otro mirador destacado a 530 metros de altitud.

4. Conocer la iglesia de Páramos

La iglesia de Páramos es un bonito ejemplo del típico estilo románico rural gallego. Las particularidades de los conservados, tipo de canecillos y de capiteles, permiten fechar su construcción a finales del siglo XII. No obstante, la sacristía, que se encuentra adosada al muro sur del ábside, es claramente posterior, probablemente de la época de restauración del templo, año 1646, fecha en la que aparece una inscripción allí.

5. Relajarse en la fervenza do Rexedoiro

Fervenza do Rexedoiro Turismo de Galicia

La Fervenza do Rexedoiro es un paraje natural que invita a la desconexión y al descanso. Es un rincón perfecto para refrescarse durante los calurosos días de verano y, en invierno, se convierte en un lugar ideal para pasear y contemplar en su máximo esplendor el salto de agua que cae en dos tramos que suman unos 10 metros de altura.

Para llegar hasta ella desde la capital gallega, hay que coger la carretera DP-0701 en dirección a Portomouro, en Val do Dubra. Desde allí continuaremos por la DP-1914 hacia O Campo da Feira, en la parroquia de San Salvador de Bembibre, ya que en ese lugar tiene inicio la PR-G-202 Ruta da Fervenza do Rexedoiro.

Turismo de Galicia explica que "el recorrido alterna caminos y sendas de pescadores, así como tierras agrícolas de cultivos y praderas con zonas forestales". El itinerario transita, además, por zonas de repoblación y otras autóctonas con acebos, alcornoques, laureles, robles y castaños.

6. Investigar los restos de la antigua capilla de Novais

En la parroquia de Portomouro, en Val do Dubra, localizamos las ruinas de la iglesia o capilla de Novais. De planta rectangular y mezcla de mampostería y sillería, el templo está cargado de misterio. Se encuentra cerca del río Tambre y forma parte de un conjunto de edificaciones abandonadas que incluyen viviendas y alpendres.

Se dice que este enclave podría haber sido un punto de paso para peregrinos que cruzaban el río Tambre en su ruta hacia la iglesia de Portomouro. La visita merece la pena por la belleza del entorno y su cercanía a Pedra do Home, otra joya histórica de la que ya hemos hablado.

7. Descansar en el Área Recreativa de Bembibre

Área Recreativa de Bembibre Turismo de Santiago

Si el tiempo acompaña, el Área Recreativa de Bembibre es un lugar perfecto para descansar y recargar pilas. Está situado en los márgenes del río Dubra y está dotado de numerosos servicios: piscina con ducha, aseos y vestuarios; parque infantil, una zona de descanso con bancos y jardines, un merendero con barbacoas para poder disfrutar de una comida en familia, caminos de paseo pavimentados, un estanque y una extensa plantación de árboles.

8. Completar una ruta de senderismo

Bosque de robles Shutterstock

El senderismo está viendo un incremento notable de practicantes. Proporciona una serie de ventajas para la salud mental y física: mejora del estado de ánimo, fortalece los músculos y huesos, aumenta la capacidad creativa, reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas, mejora la capacidad de atención y previene la osteoporosis.

Para los amantes de la naturaleza que estén de visita por Val do Dubra, el municipio ofrece tres rutas de senderismo señalizadas: Ruta del río Dubra, Ruta das Carballeiras y Ruta del río Tambre. Son senderos naturales de poca dificultad y de corto recorrido, que discurren por los rincones más hermosos, de gran valor paisajístico y cultural.

9. Deleitarse con la gastronomía gallega

Pulpo á feira.

Galicia es un paraíso para los amantes del buen comer. Los productos del mar son los grandes protagonistas de la región, si bien aquí podemos encontrar carnes y alimentos de la huerta de excelente calidad. A continuación te mostramos un listado con algunos platos que no te puedes perder: pulpo á feira, pimientos de Herbón, mejillones al vapor, vieiras a la plancha, ternera gallega, percebes, lacón con grelos...

10. Acercarse a Santiago de Compostela

Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela es uno de los destinos más frecuentados en Galicia. La capital gallega tiene un patrimonio cultural, artístico y arquitectónico digno de destacar. Toda ella es casco histórico, en gran parte medieval, que debe caminarse con calma para descubrir los sorprendentes rincones que ofrece, siendo la emblemática Praza do Obradoiro el corazón de esta zona antigua de la ciudad y la rúa do Franco la arteria principal.

El Mercado de Abastos es el segundo lugar más visitado de la urbe después de la Catedral de Santiago. Construido en 1941 sobre los restos del antiguo mercado, impresiona por la belleza de sus edificios y por los puestos que allí se encuentran, donde comprar los mejores productos de proximidad, desde pescados, mariscos y carnes hasta quesos, frutas y verduras.

Dar un relajado paseo por La Alameda, entrar en alguno de los muchos museos de Santiago, visitar la Cidade da Cultura y subir a sus espectaculares miradores, como el Monte do Gozo y el Monte Pedroso, son otros planes que puedes disfrutar en Compostela y alrededores.