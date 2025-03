El pueblo de Galicia que esconde la única playa de arena negra no volcánica del mundo: "Lugar único y mágico"

Galicia es una auténtica caja de sorpresas. Es un lugar lleno de magia y secretos. Desde sus verdes paisajes hasta sus playas impresionantes, algunas de ellas únicas en el mundo, pasando por sus villas medievales con mucho encanto y su gastronomía única protagonizada por productos del mar como percebes, pulpo, mejillones y almejas.

Turismo de Galicia La hipnótica cala paradisíaca cerca de A Coruña que debes visitar: perfecta para ver el atardecer

El mar está muy presente la vida de los gallegos, y es que la costa se extiende a lo largo de más de 1.400 kilómetros de longitud. La región ofrece un amplio catálogo de playas, desde arenales más turísticos y perfectos para pasar el día en familia hasta zonas de baño ocultas y únicas en el mundo como la playa de Teixidelo.

La increíble playa oculta en Galicia

Hay tanto por descubrir en Galicia. Un ejemplo perfecto es la playa de Teixidelo. Este arenal, ubicado en la pequeña villa de Cedeira (A Coruña), es la única playa de arena negra de origen no volcánico del mundo. Su difícil acceso mantiene este mágico lugar muy escondido en la costa del norte de A Coruña, en la conocida como Costa Ártabra.

El negro de la arena contrasta con el verde del monte y la vegetación que rodea la playa de Teixidelo. Las piedras que forman esta inimaginable zona de baño se denominan ultramáficas, y están compuestas en un 90% por minerales básicos, como el magnesio o el hierro. Estas rocas han erosionado y formado la arena que hay en Teixidelo. De ahí su color negro intenso.

Este encantador rincón de Cedeira (A Coruña) podría transportarnos a las Islas Canarias si no fuera por las frías aguas del océano Atlántico. Es un lugar único, que además alberga en sus cercanías una impresionante cascada con un salto de agua de unos 50 metros de altura. Otra curiosidad de la zona es una pequeña laguna glaciar, formada hace siglos debido a que el nivel del mar era muy inferior en la zona.

tg_carrusel_cabecera_grande (1)

Si miramos a nuestro alrededor, a las verdes laderas que descienden hasta el mar, veremos los acantilados de A Capelada, que se alzan hasta los 600 metros sobre el nivel del mar y proporcionan una visión amplia del entorno. Desde la Garita de Herbeira, si las condiciones meteorológicas lo permiten, podrás contemplar una bonita panorámica a la playa de Teixidelo y la isla Gabeira, que emerge a la altura del emblemático santuario de San Andrés de Teixido, el pueblo a donde "vai de morto o que non foi de vivo".

¿Cómo llegar a la playa de Teixidelo?

Llegar a la playa de Teixidelo no es nada fácil. Los caminos de acceso no están cuidados e incluso podrías llegar a perderte. Para los aventureros que deseen descubrir la magia de esta playa de arena negra, de origen no volcánico y única en España y en el mundo, lo más recomendable es hacerlo acompañados de un grupo de expertos o un guía, participando en una de las visitas organizadas por el Concello.

De hecho, todas las reseñas en Internet de este sitio destacan la dificultad de acceso (por lo que tiene muy pocas). También señalan que se trata de un "lugar único y mágico", y detalles como que a la playa suelen acercarse los delfines.

La playa de Teixidelo es un lugar muy fotogénico que no necesita filtros. Las redes sociales muestran algunas imágenes sorprendentes de la zona. La vegetación autóctona crea un contraste espectacular con la arena negra. En definitiva, Teixidelo es uno de esos rincones casi secretos de Galicia que merece la pena conocer para disfrutar de la majestuosidad del océano Atlántico.