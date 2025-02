Los 10 mejores planes y cosas que ver en Betanzos de visita

La provincia de A Coruña es un destino que combina historia, cultura y paisajes impresionantes. Entre sus múltiples encantos, el concello de Betanzos se destaca como una joya que merece ser explorada. A pocos kilómetros de la ciudad de A Coruña, Betanzos ofrece un rico patrimonio arquitectónico, una gastronomía deliciosa y un entorno natural que promete no defraudar a nadie.

Capital de la comarca del mismo nombre y con una superficie de 24,19 kilómetros cuadrados, presenta una población de 13.261 habitantes. Conocida como "Betanzos dos Cabaleiros" fue una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia. Además de por su increíble casco antiguo declarado Conjunto histórico-artístico, las obras de los hermanos Naveira y el singular Parque del Pasatiempo, son muchas las cosas que ver y hacer en Betanzos, y en Quincemil hemos hecho una selección de 10 planes maravillosos.

1. Recorrer el casco histórico de Betanzos

Casco histórico de Betanzos, A Coruña Shutterstock

El casco antiguo de Betanzos es un verdadero tesoro que refleja la rica historia y el patrimonio monumental de la localidad. Considerado uno de los mejor conservados de Galicia, está marcado por la influencia del estilo gótico, visible en sus iglesias y en muchos de sus edificios más antiguos. Ejemplos destacados de la arquitectura religiosa medieval son el Convento de Santo Domingo, la Iglesia de Santiago, San Francisco -construida por la familia Andrade- y Santa María del Azogue.

La arquitectura popular también tiene un lugar especial en Betanzos, con sus características galerías acristaladas que adornan calles como la Calle Castro. En esta misma zona se encuentra el Museo de la Estampa, donde se pueden admirar obras de renombrados artistas como Dalí, Picasso, Joan Miró y Luis Seoane. Además, las balconadas de madera y los tradicionales hórreos añaden un toque pintoresco al paisaje urbano.

Las plazas son otro atractivo que no te puedes perder en tu visita al municipio. La Plaza de la Constitución destaca por su historia, ya que fue el lugar donde se ubicaba el castro de Untia, origen de Betanzos. Aquí se puede apreciar el hermoso edificio del Ayuntamiento y la Torre del Reloj, adosada a la Iglesia de Santiago. Otras plazas importantes incluyen la Plaza de Fernán Pérez de Andrade "el Bueno" y especialmente la Plaza de los Hermanos García Naveira, que es un punto de interés para los locales y visitantes, donde cada semana se celebra el famoso mercado o feirón de Betanzos. Tampoco puedes olvidarte de explorar el Barrio Fonte de Unta y los coloridos Hórreos da Galera.

2. Conocer la historia y obra de los hermanos Naveira

Casa do Pobo, patrocinada por los Naveira

La historia de Betanzos está marcada por la influencia de los hermanos Naveira, Juan y Jesús, quienes, como tantos otros gallegos de su época, emigraron a América en 1869 en busca de nuevas oportunidades. Tras años de duro trabajo, lograron acumular una buena fortuna que decidieron reinvertir en su tierra natal al regresar 24 años después.

Con un firme compromiso social, podría decirse que los hermanos Naveira se convirtieron en mecenas de Betanzos. Su legado perdura en varias edificaciones que además de hacer más bonita la localidad, también han sido fundamentales para su desarrollo local. Entre estas construcciones destaca la Escuela Jesús García Naveira o el Parque del Pasatiempo.

Los betanceiros les rindieron un merecido homenaje poniendo nombre a una de sus plazas, la conocida, céntrica y frecuentada Plaza de los Hermanos Naveira.

3. Acercarte a la cultura en el Museo das Mariñas

Museo das Mariñas

El Museo de As Mariñas, inaugurado en el año 1983, está instalado en el edificio del antiguo convento de Santo Domingo (siglo XVII-XVIII), compartiendo sede con el archivo y la biblioteca municipales. Este lugar está dedicado a la comarca de As Mariñas y recoge los aspectos etnográficos e históricos más interesantes de la misma.

Al recorrer sus diversas salas podrás admirar desde trajes tradicionales, campesinos y burgueses, hasta piezas de orfebrería castreña, pinturas murales, restos arqueológicos romanos o figuras cerámicas de la Grecia clásica. Si eres un verdadero amante de la historia, no puedes perderte la oportunidad de sumergirte en este viaje hacia el pasado.

Sin duda, es una parada obligatoria para quienes tengan interés en conocer al máximo las raíces culturales de Betanzos y su entorno.

4. Probar su especial tortilla de Betanzos

Tortilla de Betanzos (A Coruña). Concello de Betanzos

Si hablamos de la gastronomía de Betanzos, lo primero que se nos viene a la mente es su tortilla, un plato conocido más allá de nuestras fronteras y que ha dado la vuelta al mundo. Incluso, llegó a llamar la atención de uno de los grandes periódicos de Francia, Le Monde. ¿La clave? Utilizar patatas de la zona, huevos caseros, aceite de oliva de primera calidad y una pizca de sal. Y, sobre todo, mucha maña.

Fríe las patatas en abundante aceite bien caliente. Cuando estén listas, mézclalas con el huevo batido y déjalo reposar unos minutos para que las patatas se empapen bien. Una vez hecho esto, añade todo el conjunto a la sartén tan solo unos segundos por cada lado, evitando que el huevo llegue a cuajar y logrando el famoso y jugoso aspecto de la auténtica tortilla de Betanzos. ¡Listo! No pierdas la oportunidad de pasarte por alguno de sus locales para probar la famosa tortilla de Betanzos,

5. Viajar al pasado en el Parque del Pasatiempo

Parque del Pasatiempo de Betanzos Shutterstock

Considerado el "primer parque temático del mundo", el parque del Pasatiempo es otra muestra de las grandes obras de los hermanos Naveira, concretamente fue idea de Juan García Naveira, quien comenzó a edificar el parque a finales del siglo XIX para uso y disfrute de la ciudad brigantina. parque enciclopédico público

Originalmente, este parque enciclopédico público era diez veces más grande que su tamaño actual, pero el abandono al que se le ha sometido ha dado lugar a la pérdida de gran parte de este, causando malestar entre los vecinos. A pesar de esto, hoy en día se puede explorar una zona antigua que está en proceso de rehabilitación y una parte más reciente que ofrece diversas atracciones como zonas verdes, estanques, grutas subterráneas y un parque infantil. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

6. Hacer una sencilla ruta familiar por los Molinos del Río Pelamios

Molinos del río Pelamios Turismo.gal

Si quieres disfrutar de un día rodeado de naturaleza no puedes perderte la ruta de los Molinos del Río Pelamios, también conocida como la de las Carañas. Este sendero es súper bonito e ideal para hacer con los más pequeños de la casa, pues tan solo tiene un kilómetro y medio de duración y su dificultad es baja. Además, el entorno de su alrededor es espectacular y muy tranquilo.

La ruta se inicia en el puente peatonal de madera que hay sobre el Mandeo. A medida que avances por la orilla del río Pelamios descubrirás los molinos de cubo, algunos en mejor conservación que otros, así como plantas y helechos protegidos, aves y peces variados y hasta varias fervenzas (cascadas).

7. Ampliar tu paseo a pie en el Camino fluvial de los Caneiros

Río Mandeo Shutterstock

Al contrario que la ruta anterior, el camino Fluvial de los Caneiros, también conocido como SM.19, se extiende a lo largo de aproximadamente 10 kilómetros en un trayecto de ida y vuelta, por lo que es perfecto para los senderistas más experimentados que quieran retarse un poco más en sus rutinas de ejercicio. El camino tiene algún tramo asfaltado, pero en su mayor parte transcurre al margen del río Mandeo, rodeado de belleza natural.

El trayecto termina en el Campo dos Caneiros, un lugar emblemático que cobra vida cada mes de agosto durante la celebración de la tradicional Romería dos Caneiros, parte integral de las festividades en honor a San Roque, que atrae a numerosos visitantes que se unen para disfrutar de música, danzas y gastronomía local en un ambiente festivo.

8. Ver ascender el Globo de Betanzos en las Fiestas de San Roque

El Globo de Betanzos (A Coruña) Concello de Betanzos

Si mencionamos las fiestas de San Roque, las más celebradas en Betanzos, no podemos olvidarnos de su evento más emblemático: el ascenso del famoso Globo de Betanzos en la noche del 16 al 17 de agosto. Este globo, reconocido como el más grande del mundo hecho de papel, ha traído tanto alegrías como desafíos a la localidad.

El lanzamiento del globo no siempre es sencillo e, incluso, en alguna ocasión no ha logrado el tan esperado ascenso que los betanceiros desean de año a año. No obstante, la mayor parte de las veces sí que lo consigue, obteniendo el aplauso de todos los lugareños que asisten al evento con emoción y orgullo.

9. Vivir al máximo las otras fiestas de Betanzos

Celebración de una jira de Os Caneiros Concello de Betanzos

La Romería de Os Caneiros que se celebra en el Campo dos Caneiros es una fiesta en la que se rinde homenaje al vino betanceiro. Durante una jornada en la que tu única preocupación será comer y beber al aire libre, algunos prefieren recorrer el río en barcos alquilados, mientras que otros recorren el camino a pie en compañía de amigos y familiares.

Sin duda, su Feria Medieval es de las más conocidas de la zona, pues todo su casco antiguo se llena de puestos de artesanía, gastronomía y exhibiciones de lo más increíbles. Por último, sus curiosas Balconadas, en las que los vecinos de Betanzos adornan sus balcones siguiendo una temática concreta que cambia cada año.

10. Alrededores de Betanzos: pura naturaleza

Área recreativa de Chelo

El entorno cercano a Betanzos cuenta con numerosos atractivos, siendo uno de los más destacados el Pazo de Mariñán, una hermosa construcción del siglo XVIII en el municipio vecino de Bergondo.

A pocos kilómetros de Betanzos se encuentra Chelo, un área recreativa situada entre Paderne y Coirós. Este lugar ofrece un entorno natural ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos y picnics.