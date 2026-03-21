Coruña Secreta: el campo de fútbol de la Gaiteira que precedió a Riazor en la ciudad

Unas décadas después de que el fútbol comenzara a dar sus primeros pasos, antes de convertirse en el deporte rey, A Coruña ya disfrutaba de los primeros partidos. Entre el año 1894 y 1904 el conocido como Corralón de A Gaiteira acogió los primeros duelos futbolísticos de la historia de la ciudad.

Este campo de fútbol, hoy completamente desaparecido, se situaba en la explanada entre el río Monelos y la Fábrica de Tabacos. En los primeros años del siglo XX esta zona no pertenecía a A Coruña, sino al ya extinto concello de Oza, cuando el cauce del río delimitaba la frontera entre ambos municipios.

La cercanía de estos terrenos al puerto facilitó que la conexión entre la ciudad y el Reino Unido, cuna del fútbol, afianzara el deporte en la ciudad.

En 1894 se disputó en A Gaiteira un duelo entre la colonia inglesa en A Coruña y el Sporting Club de la ciudad, tal y como recoge el proyecto Pantasmas de Oza de la asociación vecinal del barrio.

Unos años más tarde, ya en 1904, el equipo herculino Corunna jugaba contra la tripulación del barco inglés Diligent. Este es uno de los primeros partidos más "profesionalizados" que se disputaron en la ciudad y que el Deportivo recoge como parte de su historia. Estos fueron precisamente los mimbres que favorecieron la expansión del fútbol en A Coruña.

Solo un par de años después, hace justo 120 años, se fundaba el equipo Club Deportivo de la Sala Calvet que fue el antecedente del Dépor. Precisamente en el Corralón de A Gaiteira el Calvet disputaba su primer partido, midiéndose ante el Sporting Coruña el 8 de diciembre de 1906.

Concursos de saltos y Pardo Bazán entre el público

Pero no todo era fútbol en A Gaiteira. Este campo también se utilizó como pista de ciclismo y como recinto para concursos de salto. Las primeras fotografías que todavía se conservan de estos datan también del año 1906 y hasta entrada la década de 1910.

Las competiciones de hípica atraían hasta el entorno del río Monelos a una gran afluencia de público que acudía con sus mejores galas y con accesorios como paraguas o sombreros para que el sol no les impidiera disfrutar del espectáculo.

Entre la gente que acudía al recinto también se dejaban ver grandes personalidades de la época como la escritora y periodista Emilia Pardo Bazán, fotografiada en el Corralón en 1911.

Emilia Pardo Bazán entre el público en el Corralón de A Gaiteira en 1911. Arquivo Dixital de Galicia

El fútbol, como la hípica, fue desapareciendo del campo de A Gaiteira poco tiempo después de la creación oficial del RC Deportivo en 1907. Hacia finales de 1908, ya con el título de Real, el Dépor inauguraba su propio campo de juego, el Parque de Riazor, donde ahora se erige el colegio de las Esclavas y con capacidad para 6.000 espectadores.

Aquí fue también a donde trasladó su actividad el Concurso Hípico General de la ciudad, que se disputó en Riazor desde 1911.

Jugadores del RC Deportivo frente a la portería del Corralón de A Gaiteira. Arquivo Real Academia Galega

Unos años después de esta intensa actividad deportiva, y con Riazor ya como campo de referencia de la ciudad, el Corralón de A Gaiteira desaparecía para siempre.

En 1934 se demolieron las instalaciones en un barrio en crecimiento debido a su fuerte actividad industrial, que fue además el paisaje de fondo de este campo, desde donde se veían claramente las chimeneas de la Fundición Solórzano.

Ahora, donde hace más de un siglo se disputaban competiciones de hípica y el fútbol comenzaba a darse a conocer en la ciudad, se levantan decenas de edificios residenciales, entre las calles Novoa Santos, Nicomedes Pastor Díaz o Manuel Piñeiro Pose. De aquella época solo una recuerda lo que hubo en otra época: la calle río de Monelos.