Coruña Secreta: el equipo de running que nació en la UDC en el que "el ritmo es lo de menos"

Correr está de moda en A Coruña. Solo hay que pasearse por el paseo marítimo y los parques de la ciudad para ver a personas disfrutando de una carrera al aire libre. Aunque es un deporte en solitario, permite crear una comunidad de corredores que se apoyan mutuamente, especialmente entre quienes son menos constantes. ¿Quién no se ha unido a alguna amiga o amigo para obligarse a ir a entrenar? Con el running sucede algo parecido: muchos encuentran más motivación cuando entrenan en compañía.

Precisamente, esta oportunidad colaborativa es lo que ha llevado a seis estudiantes del Máster de Innovación e Investigación en Didácticas Específicas para Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidade da Coruña a crear Benquerer Run Comunity, un equipo de running como proyecto para una asignatura: "Queremos que sexa unha escusa para xerar vínculos, fomentar hábitos saudables e construír un espazo onde todas se sintan parte de algo", explican sus impulsoras Lía González, Carla Souto, Reyes López, Lucía Vidarte, Carmen Río y Lucía Vázquez.

"Xurdiu a proposta de crear un equipo para correr dirixido especialmente a aquelas persoas que non se atreven a practicar deporte soas e que precisan dunha comunidade na que apoiarse", relatan las jóvenes.

Un equipo que no deja de sumar corredores

Antes de poner en marcha el proyecto, su profesora Lara Varela las guió en el proceso de puesta a punto. Además, contaron con el asesoramiento de profesionales del deporte como Carlos Seijo, Miriam Carretero y Isidoro Hornillos, profesor de atletismo de la Facultad de INEF.

La primera quedada oficial fue el jueves 12 de febrero y desde entonces el equipo no ha hecho más que crecer. "O grupo é variable e vai medrando pouco a pouco. Cada vez máis persoas se animan a participar", cuentan. Además, esperan que se abra también a personas de fuera de la Universidad: "O noso desexo é que calquera persoa, independentemente da súa idade ou vínculo coa universidade, se sinta benvida".

Cada semana organizan entre dos y tres quedadas para entrenar, ahora mismo con la mirada puesta en la carrera nocturna de la Torre de Herculinas, enmarcada dentro del circuito Coruña Corre: "Temos establecidos os quilómetros e ritmos que debemos traballar para chegar preparadas". Su recorrido suele partir de la Plaza de Portugal, en Riazor, y discurre por el paseo marítimo: "Aínda que intentamos variar os percorridos de cando en vez para non caer na rutina e adaptarnos mellor aos diferentes ritmos do grupo".

Sin importar el ritmo

Una frase que resume su esencia es "O ritmo é o de menos", pues para sus fundadoras lo importante no es la velocidad y el rendimiento, sino socializar, gozar del proceso y dar el paso para empezar a correr. "Cada persoa ten o seu propio ritmo, e todos son válidos", dicen.

"Moitas de nós, antes non nos sentiamos capaces de saír correr soas, agora facémolo con máis seguridade e motivación", confiesan Lía, Carla, Reyes, Lucía, Carmen y Lucía. Ahora, para ellas, lo importante es la sensación de 'ter ganas de volver correr'. "Para nós é un dos maiores indicadores de éxito do proxecto", concluyen, convencidas de que no hacerlo solas es la clave de Benquerer Run Comunity.