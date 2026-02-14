Coruña Secreta: ¿Por qué hay una parada de autobús al revés en Novo Mesoiro? ¿Y en el Barrio de las Flores?

En la calle Ribeira Sacra, en la cabecera de la línea 21, hay una parada de bus que desconcierta a cualquiera que pase por ahí. En el barrio de Novo Mesoiro, donde termina el recorrido y prácticamente también el barrio, el banco no mira hacia la carretera, como es habitual, sino hacia el monte. Hay que decir que las vistas no son malas.

Lo normal es sentarse de frente a la vía para ver venir el autobús. Aquí no. Si quieres comprobar si llega el 21, tienes que girar la cabeza. Incluso el cristal que protege de la lluvia está colocado del lado de la carretera. Es decir, justo al revés de lo que suele verse en la ciudad.

El motivo por el que hoy esté así ubicado se remonta a hace más de una década. Y es que la parada no siempre estuvo así. Desde que el 21 llegó a Ribeira Sacra, esta era igual que cualquier otra de la ciudad: con vistas a la carretera.

Si bien, algo que no se tuvo en cuenta es que, en la parte más alta de Novo Mesoiro, las rachas de viento soplan con bastante fuerza. En días de lluvia, la espera se hacía incómoda, cuando no imposible. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a quejarse.

La ubicación y colocación de las marquesinas es competencia del Área de Transportes y Movilidad del Concello —aunque el servicio urbano lo presta Tranvías de A Coruña— y el problema en este punto era claro: cuando llovía, los usuarios se empapaban.

Paradas de autobús al revés en A Coruña Quincemil

En 2014, tras las reclamaciones vecinales, se instalaron dos cabinas "al revés". La solución no es casual: al darles la vuelta, la estructura protege mejor del viento dominante y evita que la lluvia salpique a quienes esperan el autobús.

Poca gente se ha dado cuenta del detalle. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de mirarlo y preguntarte el porqué está así.

Óscar Vieites, conductor con años de experiencia y portavoz sindical en Tranvías, asegura que el sistema le recuerda al de Londres. "Están así para resguardar y proteger a los usuarios; cuando llueve no son salpicados por el agua", explica.

No es la única

Parada en ronda Camilo José Cela Google Maps

La de Novo Mesoiro no es la única parada colocada de esta manera. La cabecera de la línea 4, en la ronda Camilo José Cela, también está orientada al revés por el mismo motivo: proteger del viento y de la lluvia en un punto especialmente expuesto.

Porque dependiendo de cómo esté situada la marquesina y de por dónde sople el viento, esperar el bus puede convertirse en una pequeña odisea cotidiana.

Y tú, ¿a qué otra parada de A Coruña crees que habría que darle la vuelta?