Coruña Secreta: El antiguo after del Orzán que organiza partidas de Cluedo y bingo gastronómico

Con el tiempo, atrás quedan los años en los que el barrio del Orzán era sinónimo de vida nocturna y de pubs. En esta zona de A Coruña próxima al mar, en los últimos años han abierto nuevas propuestas que apuestan por una forma de hostelería diferente. Es el caso de Bronze, una cafetería abierta en el 2023 y que invita a un ambiente "acogedor y familiar".

Max Fernández es su dueño. Él mismo explica que este local, ubicado en el Pasadizo del Orzán, fue durante décadas un after y un lugar donde se producían muchos conflictos. Ahora "es totalmente diferente. Somos un bar normal y queremos dar una oferta de ocio diferente".

Su oferta es tan original que abarca desde partidas interactivas de Cluedo hasta bingos gastronómicos o cenas temáticas inspiradas en Harry Potter.

El vínculo entre las actividades que organizan y el mundo de fantasía se refleja hasta en su nombre. Max explica que bautizó el bar como Bronze porque también así se llamaba el bar de la serie Buffy, cazavampiros, su favorita: "La gente que era un poco diferente se reunía en el Bronze y ahí iban antes de ir a cazar vampiros. Iban a comer, a bailar, a desahogarse y a pasarlo bien".

Bar Bronze de A Coruña Cedida

Esto es precisamente lo que busca en su local. Abierto por las tardes y hasta las 01:30 horas los viernes y sábados —en un horario que cumplen "a rajatabla"— de manera habitual Max y su compañera Tais organizan distintas actividades. Una de las que tienen más éxito son las partidas de Cluedo que organizan junto a la empresa La Charca Eventos y en la que la ambientación llega hasta los cócteles.

Como no podía ser de otra forma, las partidas que están organizando este mes los días 22 y 29 están ambientadas en un mundo con vampiros, aunque la próxima, avanza, será sobre las brujas de Salem ya en 2026.

Otros días, habitualmente una vez por semana, celebran un bingo gastronómico. Desde Bronze reparten cartones entre los clientes. Cada línea lograda equivale a una propuesta de su carta y, . Su oferta gastronómica incluye clásicos como milanesa o tortilla, pero también albóndigas con salsa de vino y cebolla o sus Brozetas, unas brochetas de pollo y patata.

En otras ocasiones hacen cenas temáticas. Para ello ya están trabajando en una ambientada en el universo de Harry Potter que tendrá lugar a mediados del mes de diciembre.

La diversión nunca falta en este local en el que el público también es variado. Aunque los vecinos del barrio todavía no son clientes habituales, sí lo son personas que llegan a la ciudad desde otros puntos o incluso diferentes países como Italia, Francia o Grecia y que buscan un sitio en el que pasar un buen rato. "Queremos que la gente se sienta cuidada y arropada, que no se sienta sola", subraya Max.