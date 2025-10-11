Coruña Secreta: el tradicional juego milenario que se practica semanalmente en un bar de la ciudad

Partida del club de Go en el Macondo de A Coruña. Cedida

Su origen se sitúa en China hace unos 3.000 años, está considerado como uno de los juegos de mesa más antiguos del mundo y el dibujo que se forma sobre su tablero inspiró la creación de los códigos QR. Se trata del Go, un popular juego de estrategia oriental que tiene adeptos incluso en A Coruña, donde un grupo de aficionados se reúne semanalmente para jugar a él.

Cada miércoles, a eso de las 19:00 horas, el club de Go de A Coruña se junta en la cafetería Macondo, ubicada en San Andrés y que es hogar también de un club de ajedrez.

Su actual presidente, Víctor Goday, explica que el club se fundó en el 2017, cuando un grupo de aficionados que coincidía en plataformas online de este juego se dieron cuenta de que eran de la misma ciudad. "Es mucho mejor jugar en vivo, es una experiencia distinta", cuenta.

El interés de Goday en el Go partió de su afición a los juegos de estrategia como el ajedrez y de un libro encontrado en la feria estival que se celebra en la ciudad. "Un día encontré un libro de iniciación en la feria y me gustó mucho", explica.

Partida de Go en el Macondo de A Coruña. Cedida

Como él, otras 20 personas se han sumado a este club gratuito y que organiza partidas de manera semanal y en el que "cualquiera es bienvenido. Quien quiera puede venir y le explicamos cómo se juega. Las reglas son muy sencillas, se aprenden en cinco minutos".

Cómo jugar al Go

El presidente del club de A Coruña explica que este juego cuenta con un tablero de 19x19 centímetros en el que no se juega sobre sus casillas, sino sobre sus intersecciones.

"El tablero empieza vacío y sobre él se puede poner una piedra en cualquier sitio. Puedes capturar otras piezas, pero el objetivo es conseguir más territorio que el contrincante y para ello puedes ir cercando el suyo", indica.

Tablero de Go. Cedida

La modalidad habitual enfrenta a dos jugadores, aunque también hay versiones de parejas.

Torneo internacional en A Coruña

En Oriente, el Go tiene gran seguimiento, siendo un juego muy profesionalizado con grandes torneos, publicaciones e incluso canales de televisión. Aunque en Occidente no se practica mucho, los adeptos del Go tienen también sus propios torneos y congresos, a los que acuden en ocasiones los miembros del club coruñés.

Su intención es que A Coruña pueda acoger el primer torneo internacional de Go en Galicia próximamente. El club está trabajando ya para que esto pueda ser una realidad de cara al próximo año.

"Es un juego sano, que no tiene azar, y es de pensar y de aprender. Resulta muy estimulante intelectualmente y es muy creativo", resume Víctor Godoy.

Las personas interesadas en unirse a este club pueden ponerse en contacto con él en el mail gocoruna@gmail.com.