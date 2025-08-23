Coruña Secreta: ¿Cuál es la calle más corta de la ciudad?

¿Alguna vez te has parado a pensar cuál es la calle más corta de A Coruña? Lo cierto es que se trata de un debate muy reñido entre los coruñeses. La calle de la Reja Dorada, la Agar, la Travesía Vista, la Travesía del Orzán… son varias las que se disputan el título.

En el centro de la ciudad cuenta con varias candidatas. La calle de la Reja Dorada se encuentra en la Ciudad Vieja, en la parte trasera de la iglesia de Santiago junto a la torre del campanario y la Casa del Consulado Francés. Turismo de Galicia la clasifica como "la vía más corta de Europa". Según esta fuente, solo mide el ancho del edificio, por lo que rara vez aparece en callejeros o mapas.

El arquitecto Alberto Fuentes Valcárcel explica que este pasaje no existió hasta finales de los años 50, ya que antes lo que había en la plaza era un portalón que era una concesión entre la iglesia de Santiago y la Casa del Consulado.

"Cuando se derriba ese portalón para dejar libre el ábside de la iglesia, es cuando aparece la calle para dar acceso al cementerio y al jardín de la iglesia, y se mantiene en concesión entre casa y iglesia, tomando su nombre y teniendo sólo un número", cuenta.

Otra candidata que no se queda atrás es la calle Agar, el paso que lleva desde la Marina al cruce de la calle Real con Riego de Agua, en el lateral del Teatro Rosalía de Castro. El recorrido cuenta con 59 metros, según recoge Foro Ciudad.

La Travesía del Orzán tiene 40 metros, conecta la calle del Orzán y la de Corralón. Además esta vía también es una de las más estrechas. Por otro lado, la Travesía Vista, que comunica la calle San Andrés con el Callejón Vista y tiene 33 metros de longitud.

"Los barrios suelen quedar olvidados"

Sin embargo, determinar cuál es la que menos mide de A Coruña es complicado, la guía turística Aurora Paz señala que otras zonas de la ciudad cuentan con calles con estas características. "En Os Mallos, As Conchiñas o la Sagrada Familia hay callejones estrechos. Y ya no digamos en Monte Alto. Pero claro, los barrios suelen quedar completamente olvidados", explica.

Existen numerosas calles que se nos quedan en el tintero, candidatas al título de "la más corta de A Coruña", que no se han mencionado como la Travesía Concordia y la Travesía Estrecha de San Andrés. Sin embargo, la única manera posible de esclarecer el misterio sería tomando cinta métrica en mano y midiendo cada una de las calles de la ciudad.