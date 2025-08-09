Coruña secreta: el combate oculto entre Hércules y Gerión que esconde el parque de la Torre

Cuenta la leyenda que el semidios Hércules llegó a unas tierras cercanas al Duero y al Tajo para enfrentarse a un gigante que tenía atemorizada a la población. Este gigante era Gerión y a él se enfrentó Hércules durante tres días y tres noches hasta vencerlo. Tras su victoria, ordenó cortar su cabeza y enterrarla junto al mar. Sobre ella mandó construir un faro, que hoy en día conocemos como la Torre de Hércules.

Esta leyenda, que continúa con Hércules bautizando a la localidad como Crunia en homenaje a una mujer local de la que se enamoró, es uno de los mitos fundacionales de la ciudad.

No se entiende el misticismo alrededor del faro, símbolo de A Coruña, sin esta historia y muestra de ello es una de las representaciones del combate que se sitúa en el parque escultórico de la Torre. Solo que este combate solo es visible a vista de pájaro.

Obra del inglés Tim Behrens y del coruñés Xosé Espona, la escultura Combate entre Hércules y Gerión es un pequeño estanque situado en las inmediaciones de la playa de las Lapas, frente a los terrenos de la antigua cárcel. Solo si se ve desde el cielo —o en su defecto desde el faro— es posible distinguir su forma, que imita un cuadro abstracto homónimo representando al gigante y al semidios griego luchando.

Echando la vista desde lo alto sobre los terrenos del parque escultórico se pueden distinguir dos formas humanas, una de ellas con un garrote, representando a Hércules, y la otra con una espada, representando a Gerión.

La obra se realizó en 1994 y la elección de simbolizar esta lucha con un laberinto de agua alude también a las dificultades en los trabajos a los que tuvo que hacer frente Hércules.

Obra 'Combate entre Hércules y Gerión' de Tim Behrens y Xosé Espona situada en el parque de la Torre de Hércules. Turismo de A Coruña

Eduardo Toba, director del plan para crear este parque escultórico en los años 90, recuerda que en su planteamiento, "lo que quise es entroncar la Torre con el mito y la leyenda con distintas manifestaciones de escultores que trabajaban en Galicia".

En el caso de esta escultura, Toba señala el vínculo entre esta imagen y las figuras de guerreros o elementos míticos que se pintaban en la costa de Dover de tradición precéltica para indicar un lugar de fortaleza, combate y defensa.

Así, hace alusión también a "la conexión tremenda que hay desde el Neolítico entre el sur de Inglaterra y Galicia" citando como ejemplo el Henge de A Roda, ubicado en la provincia de Lugo.

"El combate representa la lucha entre la civilización helénica con Hércules y la cultura precéltica neolítica que tenemos en A Coruña con Gerión; una cultura atlántica que es un eje vertical desde Escandinavia hasta el sur de Portugal", añade.

En este contexto de lucha, la elección de un estanque tampoco fue casualidad. "El agua es un elemento muy sanador y el agua hace espejo. Es algo interesante", resalta.

La relación entre esta lucha y la paz influyó también en su ubicación. Además de por estar en un terreno llano, su colocación cerca del paseo marítimo —en cuyo diseño también participó Toba— es una extensión de este proyecto y de un plan del ingeniero para "llevar la justicia universal" a la antigua cárcel que quería convertir en un museo de arte contemporáneo en el que "poner en valor el arte como elemento de pacificación".

Un museo al aire libre

El Combate es una de las 19 instalaciones y estatuas que se pueden observar con un paseo por el parque escultórico de la Torre de Hércules. En cerca de 47 hectáreas que se extienden a lo largo de Punta Herminia, O Acoroado y el Cabal de Pradeira distintas obras de arte hacen referencia al faro a representando su historia y las leyendas y mitología que lo rodean.

"La Torre forma parte del paisaje y ese paisaje incluye a la Torre" Ana Santorun, directora de la Torre de Hércules

"La Torre forma parte del paisaje y ese paisaje incluye a la Torre. Por lo tanto, hay un diálogo entre ambos elementos que es sumamente importante", subraya la directora del monumento, Ana Santorun.

La directora destaca que la relevancia del parque escultórico está también en la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio Mundial, un elemento que inclinó la balanza en la UNESCO a favor de su inclusión en esta lista en el 2009.

El vínculo entre la Torre y el arte

Santorun cuenta que "siempre nos ha interesado establecer un vínculo entre la Torre y el arte".

Aquí el patrimonio histórico va de la mano con el patrimonio natural y el artístico porque "la existencia de un patrimonio como la Torre de Hércules tiene que servir para una reflexión en torno a la cultura y al arte. Esta reflexión vale tanto para el artista como para la persona que disfruta de la obra porque la historia no es algo estático, sino algo que debe movernos".

Este diálogo entre arte y monumento tiene su continuidad más allá del parque escultórico. Desde el 2024 se ha vuelto a apostar por el arte, en este caso contemporáneo.

A modo de ejemplo, la instalación de MAOTIK Everything flows, nothing dies (Todo fluye, nada muere) transforma datos del océano en obras de arte cambiantes y que se van generando en tiempo real. La exposición se puede visitar en el interior del faro hasta el 31 de agosto.