Ya es oficial: aterriza en A Coruña una gran exposición de dinosaurios animatrónicos a partir del 24 de octubre

Los dinosaurios vivieron en la Tierra durante más de 170 millones de años. Especies conocidas como el Tyrannosaurus rex, el Triceratops y el Velociraptor habitaron nuestro planeta durante la Era Mesozoica, conocida como la "era de los reptiles".

En la actualidad, los principales restos de dinosaurios que se conservan son fósiles. No obstante, las exposiciones con réplicas animatrónicas nos permiten descubrir cómo eran físicamente y cómo se movían y qué sonidos podían emitir.

Gran exposición de dinosaurios en A Coruña el 24 y 25 de octubre

Al gran parque de dinosaurios a tamaño real situado en Outeiro de Rei (Lugo) se suma ahora una nueva muestra temporal que permitirá explicar el mundo de estas increíbles criaturas prehistóricas.

El evento 'Jurassic Experience' hará parada en A Coruña los días 24 y 25 de octubre. Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de increíbles dinosaurios animatrónicos y hacerse fotos con ellos.

"¡Únete a nosotros en un fascinante viaje a la era de los dinosaurios! Explora el mundo de estas increíbles criaturas prehistóricas mientras descubres secretos asombrosos en una exposición repleta de fósiles y réplicas a tamaño real", animan desde la organización.

En pocas palabras, Jurassic Experience es una espectacular exposición de dinosaurios robóticos donde podrás encontrarte cara a cara con increíbles criaturas prehistóricas: "dinosaurios gigantes, movimientos sorprendentes, rugidos impresionantes y una aventura para toda la familia".

Tras el éxito de anteriores ediciones en Úbeda (Jaén), Ciudad Real y Almuñécar (Granada), Jurassic Experience aterrizará este fin de semana en A Coruña. Apunta las fechas: 24 y 25 de octubre.

El Recinto Ferial Centro Comercial Espacio Coruña (ExpoCoruña) acogerá esta fascinante exposición, con entradas desde 8 euros y un amplio horario de apertura para que todo el mundo pueda disfrutar de esta increíble experiencia.

Las entradas, ya disponibles a través de Ticketrona, tienen un precio de 8 euros para niños de hasta 12 años, mientras que los adultos pagan 10. Para menores de 2 años es gratuita. Además, existen descuentos del 20% para los siguientes tramos horarios: 12:00 y 13:00 horas.

A continuación, te detallamos todos los pases aún disponibles para el fin de semana:

Sábado, 24 de octubre

A las 12:00 horas (20% de descuento)

A las 13:00 horas (20% de descuento)

A las 17:00 horas

A las 18:00 horas

A las 19:00 horas

Domingo, 25 de octubre