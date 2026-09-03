Aterriza en A Coruña un festival gratuito con actividades para niños y familias el 20 de septiembre

Mundo Juego regresa a la ciudad herculina en gran formato, con una propuesta que reunirá a las familias en el puerto coruñés para que se lo pasen en grande

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Juguetes, actividades lúdicas y mucha diversión. ¿Qué más se puede pedir? Mundo Juego regresa a A Coruña cargado de propuestas para que pequeños y mayores se lo pasen en grande el próximo 20 de septiembre y lo hace de la mano de Son & Mar, gracias a la Xunta de Galicia, Concertos do Xacobeo, Concello de A coruña y Turismo de A Coruña.

Y es que el ciclo de conciertos ha querido tener un guiño con los niños de la ciudad herculina, que podrán disfrutar en el puerto coruñés de este evento gratuito que ya triunfó en la plaza exterior de Marineda City y en Expocoruña.

Nueva ubicación, mismo propósito: ofrecer una jornada de diversión sin límites.

Cartel de Mundo Juego en A Coruña. Cedida

Mundo Juego aterriza en el centro de la ciudad en gran formato para reunir a familias, pequeños y mayores. Con una programación que se extenderá desde las 11:00 hasta las 21:00 horas, este evento ofrecerá la oportunidad de interactuar en increíbles zonas de juego, descubrir su espacio gastronómico y participar en decenas de actividades.

La organización ha preparado zonas y actividades tan variadas como una de juegos de construcción, espacios dedicados a marcas de juguetes, un área que denominan de 'Jazdminton' (similar al bádminton uno contra uno "y más divertido"), minigolf, un Playmobil Medieval y mucho más.

Mundo Juego en A Coruña Cedida

¡Y además es gratuito! Mundo Juego abrirá sus puertas a todos aquellos que quieran participar en las actividades que propone y disfrutar de la gastronomía en sus foodtruck. ¿Tienes un plan mejor que pasar el día en el puerto de A Coruña jugando?

Un evento centrado en el ocio familiar, con espacio para personas de todas las edades, y una oportunidad única de disfrutar de un día en familia en A Coruña. El ciclo reafirma así su apuesta por una programación abierta a toda la ciudadanía, ofreciendo una jornada familiar.

Este 20 de septiembre, nada mejor que aprovechar el plan que Son & Mar ha preparado en la ciudad herculina pensando en despedir por todo lo alto el verano.

Son & Mar

Mundo Juego será el tercer evento de los 12 que Son & Mar ha programado en la ciudad herculina durante los meses de septiembre y octubre. El puerto de A Coruña se convertirá en un espacio de encuentro para públicos de todas las edades, combinando conciertos, festivales temáticos, actividades familiares y eventos gratuitos.

Espectáculo de Mundo Juego Cedida

Una amplia programación que ya ha anunciado todas sus fechas, para que las personas con ganas de disfrutar de la mejor música en gallego, de vibrar con artistas referentes en electrónica o de viajar al pasado con grandes temas de los 90 y los 2000 puedan anotarlo en su agenda. Estos son todos los eventos de Son & Mar en A Coruña:

18 de septiembre: Gabry Ponte

19 de septiembre: Picapop Tardeo

20 de septiembre: Mundo Juego

25 de septiembre: Sacro Mestiza

26 de septiembre: Dale Flow

27 de septiembre: Orballo Cultural

2 de octubre: Equis

3 de octubre: Treboa Sonora

4 de octubre: Mestizo Sport Club

9 de octubre: Bresh XXL

10 de octubre: One Dance edición tardeo

11 de octubre: Wake Up! Festival

Nuevas tendencias musicales, artistas consolidados y proyectos culturales conviven en esta programación que refleja la riqueza creativa de Galicia. Todo ello con el espectacular telón de fondo que es el océano Atlántico, un escenario único para disfrutar de Son & Mar. Y tú, ¿te lo vas a perder?