Vecinos y usuarios denuncian la suciedad del parque infantil de As Lagoas, en A Coruña: "Es insalubre"

Vecinos y usuarios del parque infantil de As Lagoas han trasladado sus quejas por el estado de limpieza que presenta este espacio, especialmente utilizado por familias y niños. Según denuncian, el recinto acumula basura, hojas, colillas y abundantes excrementos de palomas y otras aves, una situación que, aseguran, se viene repitiendo desde hace semanas.

Algunas personas usuarias han presentado ya tres reclamaciones ante el Ayuntamiento para advertir de las condiciones del parque. La primera se registró hace aproximadamente dos meses, después de comprobar la suciedad acumulada en diferentes puntos del recinto.

Tras aquella primera queja, los servicios municipales realizaron una limpieza con agua que, según relata, permitió que el parque recuperase temporalmente unas condiciones adecuadas. Sin embargo, aproximadamente una semana después el espacio volvía a presentar un aspecto similar, por lo que se sucedieron nuevas reclamaciones.

Los usuarios cuestionan que el problema se limite a la presencia de aves. Aunque reconocen que las palomas y gaviotas contribuyen a la acumulación de excrementos, aseguran que también se puede observar otro tipo de residuos y suciedad acumulada en el parque infantil.

Desde el Ayuntamiento, según la respuesta recibida por los vecinos, se explica que el parque de As Lagoas cuenta con labores de limpieza periódicas y que el Servicio de Infraestructuras realiza además una limpieza en profundidad con periodicidad mensual. El Consistorio señala asimismo que la presencia de palomas y gaviotas hace que los excrementos puedan volver a acumularse en poco tiempo.

Los usuarios consideran, sin embargo, que la situación que observan sobre el terreno no se corresponde con esa periodicidad de limpieza. "El problema no son únicamente los excrementos de las aves: hay también basura, hojas, colillas y suciedad acumulada", señalan.

Tras una nueva comunicación al Ayuntamiento, los vecinos han recibido como respuesta que la incidencia ha sido trasladada nuevamente a los servicios correspondientes para revisar el estado del parque.

Los usuarios reclaman que estas intervenciones no sean únicamente consecuencia de las reclamaciones, sino que permitan mantener el recinto en unas condiciones adecuadas de forma continuada. "Lo que reclamamos es algo tan básico como que un parque infantil se mantenga limpio y en unas condiciones higiénicas adecuadas para los niños que lo utilizan", apuntan.

Fuentes municipales consultadas por Quincemil aseguran que "limpiamos periódicamente" el parque y explican que, debido a la nueva petición recibida, "también hoy o mañana" se llevará a cabo una actuación de limpieza.