La vuelta al cole se adelanta en A Coruña: "Hay muchos padres que compran los uniformes en junio"

El curso escolar terminó el pasado viernes en A Coruña, pero para muchas familias la vuelta al cole ya ha comenzado. Aunque las aulas no volverán a abrir hasta el próximo 9 de septiembre, cada vez son más los padres que aprovechan las primeras semanas del verano para comprar uniformes, revisar tallas y dejar resueltos algunos de los gastos del próximo curso antes de irse de vacaciones.

La tendencia responde a una cuestión práctica. Adelantar las compras permite repartir el desembolso económico entre varios meses, evitar las prisas de septiembre y asegurarse de encontrar todas las tallas disponibles. Además, muchos progenitores prefieren llegar al final del verano con una preocupación menos en la cabeza.

En Dolco Uniformes, establecimiento especializado situado en la calle Juan Flórez, llevan años fomentando esta compra anticipada. Su propietaria, Iria Couto, asegura que el fenómeno no deja de crecer. "Nosotros ya llevamos varios años promoviendo que las familias intenten adelantar las compras. Dejamos hacer cambios hasta que comience el curso precisamente para incentivar que la gente venga pronto. Las reposiciones en verano son complicadas y para la previsión de tallas nos ayuda mucho que la gente compre antes", explica.

La comerciante asegura que hay familias que no esperan ni unos días después de las vacaciones escolares. "Sí que es verdad que desde hace unos cuantos años hay familias que, en cuanto acaba el curso, vienen a encargar o a comprar los uniformes", señala.

Comprar ahora y cambiar después

Uno de los principales temores de los padres a la hora de adelantar las compras es que los niños peguen un estirón durante el verano y las prendas dejen de servirles en septiembre. Para evitar ese problema, algunos establecimientos han flexibilizado sus políticas de cambio. "El curso empieza el 9 de septiembre, y nosotros damos margen hasta el 15 para realizar cambios. Así las familias no tienen miedo a comprar antes por si el niño o la niña pega un estirón de última hora", explica Couto.

La posibilidad de cambiar las prendas después del verano está animando a muchas familias a resolver el asunto con meses de antelación y olvidarse de él durante las vacaciones.

Más prendas y menos lavadoras entre semana

Otro cambio que han detectado en los últimos años tiene que ver con la cantidad de ropa que compran las familias. Cada vez son más quienes optan por adquirir varias prendas para toda la semana y evitar lavadoras constantes. "Tenemos muchas familias que compran cinco pares de calcetines, tres polos o dos camisetas, según las necesidades de cada colegio. Eso lo hemos notado mucho desde la pandemia. La gente lava mucho más las cosas. Antes tiraban más con menos prendas y ahora compran más", comenta.

La comodidad se ha convertido en una prioridad para muchos hogares. "Hay familias que compran un uniforme para cada día de la semana. Así ponen una lavadora el fin de semana y se olvidan", añade.

Sin colas y con los gastos repartidos

La anticipación también ayuda a evitar las habituales aglomeraciones de finales de agosto y principios de septiembre. De hecho, algunos comercios han incorporado sistemas de cita previa para agilizar las compras. "Vemos muchos padres previsores. Ya llevamos varios años notándolo. No quieren encontrarse con las colas de última hora", afirma Couto.

Además, la compra no tiene por qué abonarse de una sola vez. En Dolco Uniformes ofrecen la posibilidad de reservar los pedidos mediante un adelanto parcial y completar el pago más adelante.

"Pueden dejar una reserva y pagar, por ejemplo, el 30% ahora. Después vienen en agosto o en septiembre y abonan el resto. Incluso hay familias que prefieren ir pagando poco a poco. Intentamos facilitar la compra", concluye.