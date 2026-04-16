Ya es oficial: abierta la inscripción para los campamentos de verano con 11.932 plazas en Galicia

Imagen de archivo de unos niños en un campamento de verano Shutterstock

El pasado lunes, Alfonso Rueda anunció 11.932 plazas para los campamentos y actividades de verano de 2026 en Galicia. Desde hoy se abre el plazo de inscripción, permitiendo que niños y jóvenes de entre 9 y 30 años participen en campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado, propuestas de ocio alternativo para mayores de 18 años y el uso de instalaciones juveniles.

Este incremento, que supone 302 plazas más que el año anterior, es una excelente oportunidad para que la juventud gallega aproveche su tiempo libre durante el verano en actividades de educación no formal de carácter lúdico, cultural, deportivo, formativo, etcétera. Desde hoy mismo ya es posible solicitar plaza.

11.932 plazas destinadas a niños desde los 9 años y jóvenes hasta los 30

Ayer se publicó el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria de la Campaña de verano 2026 y, desde hoy y hasta el próximo 29 de abril, se pueden presentar las solicitudes para conseguir una plaza en las actividades que se llevarán a cabo en diferentes turnos durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Por lo tanto, el plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles.

Bajo el lema 'Modo Verán Activo', estas son todas las actividades que ofrece la Xunta de Galicia:

Campamentos en Galicia

Minicampamentos "Coñece Galicia", de 5 días de duración

Campos de voluntariado en Galicia, en otras comunidades autónomas y en el extranjero

Programas de intercambios bilaterales con otras comunidades autónomas

Uso de instalaciones juveniles por parte de entidades y grupos de personas jóvenes no asociadas

Actividades de ocio alternativo para mayores de 18 años

Toda la información necesaria sobre la Campaña de verano 2026 la puedes encontrar en la web de Xuventude.

Plazas y edades en cada actividad

Las actividades que ofrece la Xunta se reparten entre campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado, propuestas de ocio alternativo para mayores de 18 años y el uso de instalaciones juveniles. No obstante, cada una de ellas tiene una duración concreta y está destinada a diferentes edades.

La mayor oferta de la campaña es la de los campamentos para personas de 9 a 17 años, en la que se ofrecen 8.050 plazas repartidas en 36 instalaciones de las cuatro provincias, lo que supone 173 más que el año pasado.

Los minicampamentos Conoce Galicia están destinados a los niños y niñas de entre 9 y 12 años y constan de un total de 876 plazas. La actividad dura cinco días, de lunes a viernes, y se desarrolla en espacios naturales.

También se le da continuidad al paquete de actividades de ocio educativo, alternativo y saludable para personas de 18 a 30 años, en el que se ofrecen 160 plazas centradas en cinco programas de cuatro días de duración.

Los mayores de 18 años también pueden participar en los campos de voluntariado, que incrementan sus plazas hasta las 815: un total de 665 se distribuyen entre las 40 propuestas localizadas en Galicia; 75 plazas en otras comunidades autónomas; y 75 en el extranjero.

Por su parte, para el uso de instalaciones juveniles se ofrece 1.270 plazas organizadas en turnos de cinco a 10 días de duración.

Requisitos a la hora de presentar las solicitudes

Para que te concedan una plaza en cualquiera de las actividades disponibles debes cumplir con los siguientes requisitos que te presentamos: