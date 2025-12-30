Manicómicos celebra 22 años de trayectoria con una gala gratuita en A Coruña

El próximo sábado 3 de enero, el Teatro Rosalía de A Coruña celebrará la Gala Manicómicos con motivo del 22 aniversario de la asociación. Será a las 19:00 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

Durante la gala se celebrarán más de dos décadas de actividad de la asociación cultural en la ciudad con una selección de números de circo y artes escénicas. Al escenario subirán tanto artistas profesionales como alumnado de Manicómicos que mostrará los trabajos realizados durante el curso.

Entre los artistas que actuarán están la aerialista Sue Moreno, el payaso El Gran Rufus y el malabarista Fran Boza.

Manicómicos, nacida en A Coruña en enero del 2004, lleva 22 años promoviendo las artes escénicas con el objetivo de investigarlas, estudiarlas y difundirlas junto a la comedia. Además de los espectáculos lleva a cabo un trabajo formativo y cultural como espacio de aprendizaje, experimentación y encuentro sobre teatro, circo y humor.

Además de la formación, la asociación celebra un festival de teatro cómico anual en A Coruña con nuevos creadores y creadoras gallegas y nombres consolidados del panorama cómico internacional.