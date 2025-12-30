Ofrecido por:
Así será la cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Oleiros (A Coruña): horario y recorrido
Sus Majestades los Reyes Magos recorrerán las principales calles del municipio durante la tarde del 5 de enero
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán, en su tradicional Cabalgata, las principales calles del municipio de Oleiros durante la tarde del próximo lunes 5 de enero para saludar a los niños y niñas antes de la llegada de la esperada noche mágica.
La comitiva real será recibida oficialmente en la Casa del Concello, estando previsto que a las 16:30 horas Melchor, Gaspar y Baltasar saluden desde el balcón principal del consistorio a todos los niños y niñas que se acerquen hasta la Plaza de Galicia. Posteriormente, iniciarán su itinerario por todas las parroquias del municipio en autobús descapotable.
Horarios de la Cabalgata de Reyes 2026
Los horarios aproximados de paso de los Reyes Magos son los siguientes, aunque podrían sufrir variaciones en función del tráfico:
- 16:30 horas - Recepción oficial en la Casa del Concello y saludo desde el balcón del consistorio
- 16:40 horas - Urbanización Os Regos, avenida Isaac Díaz Pardo
- 16:50 horas – Urbanización O Seixo, calle Cormorán
- 17:00 horas - Casa del pueblo de Nós
- 17:20 horas – Urbanización Mesón da Auga, calle Anido
- 17:35 horas - Casa del pueblo de Iñás
- 17:50 horas – Casa del pueblo de Dexo
- 18:00 horas – A Lagoa de Mera
- 18:15 horas – Urbanización Rialta, parque Nicolás Redondo
- 18:30 horas – Plaza Esther Pita de Santa Cruz
- 19:00 horas – Polideportivo II República de Perillo