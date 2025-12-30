Así será la cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Oleiros (A Coruña): horario y recorrido Cedida

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán, en su tradicional Cabalgata, las principales calles del municipio de Oleiros durante la tarde del próximo lunes 5 de enero para saludar a los niños y niñas antes de la llegada de la esperada noche mágica.

La comitiva real será recibida oficialmente en la Casa del Concello, estando previsto que a las 16:30 horas Melchor, Gaspar y Baltasar saluden desde el balcón principal del consistorio a todos los niños y niñas que se acerquen hasta la Plaza de Galicia. Posteriormente, iniciarán su itinerario por todas las parroquias del municipio en autobús descapotable.

Horarios de la Cabalgata de Reyes 2026

Los horarios aproximados de paso de los Reyes Magos son los siguientes, aunque podrían sufrir variaciones en función del tráfico: