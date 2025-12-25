El Centro Comercial Los Rosales de A Coruña celebra este viernes 26 su Fin de Año Infantil

El acceso a la fiesta es completamente gratuito y contará con numerosas sorpresas para el público asistente, con la actuación del televisivo mago David Maestro como gran atractivo

El Centro Comercial Los Rosales acogerá este viernes 26 de diciembre, a partir de las 17.30 horas, una nueva edición del Fin de Año Infantil, una cita que se celebra por tercer año consecutivo tras el éxito de participación registrado en ediciones anteriores.

La iniciativa está pensada para que los más pequeños puedan despedir el año “al mismo nivel que los mayores”, con música, bailes, juegos, magia, globos, confeti y unas campanadas adaptadas al público infantil. Todo ello se desarrollará en un gran escenario especialmente decorado para la ocasión, con globos y sorpresas.

Globos, magia y sorpresas

El programa arrancará a las 17.30 horas con talleres de maquillaje, globoflexia y animación musical, además de la visita de mascotas animadas y un fotomatón. A las 18.30 horas tendrá lugar una sesión disco de fin de año con bailes y coreografías, mientras que a las 19.30 horas será el turno del espectáculo de magia del televisivo mago David Maestro.

Cartel de la Fiesta Infantil de Los Rosales 2025

La fiesta culminará a las 20.30 horas con el baile final y unas campanadas muy especiales, en las que los niños y niñas tomarán “los 12 gusanitos de la suerte”, seguidas de la ya tradicional gran lluvia de globos que pone el broche final al evento.

El acceso al Fin de Año Infantil es totalmente gratuito y contará con diferentes sorpresas para el público asistente, en una propuesta lúdica y familiar que se ha consolidado como una de las actividades navideñas más singulares para los niños y niñas de A Coruña.

