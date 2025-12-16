Culleredo (A Coruña) apuesta por el ocio deportivo en Navidad con campus de patinaje y fútbol sala

El Ayuntamiento de Culleredo refuerza su programación navideña con propuestas de ocio deportivo dirigidas a niños y niñas, a través de dos campus organizados con la colaboración municipal por el Club Aura y el Sport Sala Culleredo FS.

Ambas iniciativas buscan facilitar la conciliación familiar y promover un estilo de vida activo durante las vacaciones de Navidad.

Por un lado, el Club Aura celebrará su tradicional Campus de Patinaje Navideño los días 22, 23, 24, 26 y 27 de diciembre en el Polideportivo Ría do Burgo.

La actividad se desarrollará en horario de 9:30 a 13:30 horas y tendrá un precio de 55 euros por participante.

El campus incluirá una chocolatada y diversas sorpresas, y las personas interesadas pueden reservar plaza llamando al 649 820 720.

Por su parte, el Sport Sala Culleredo FS organiza su Campus de Navidad de fútbol sala entre el 22 de diciembre y el 2 de enero, dirigido a niños y niñas nacidos entre 2011 y 2020.

Las sesiones se llevarán a cabo en el pabellón municipal y en el campo de fútbol de Tarrío, también en horario de 9:30 a 13:30 horas, con la posibilidad de servicio de madrugadores desde las 8:30 horas.

El precio del campus completo será de 90 euros para el público general y 75 euros para jugadores del club y de la AD Culleredo, mientras que la modalidad semanal tendrá un coste de 55 y 45 euros, respectivamente.

El servicio de madrugadores costará 15 euros por semana o 5 euros por día, y se aplicarán descuentos por hermanos, con un 10 por ciento para el segundo hijo y un 50 por ciento para el tercero.