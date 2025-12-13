A Coruña organiza talleres de sostenibilidad en la Casa del Agua por Navidad

Como cada año, y con el objetivo de promover hábitos más responsables y sostenibles durante estas fechas, el Concello da Coruña organiza en el hall de la Casa del Agua una semana de actividades que buscan sensibilizar al público de todas las edades sobre la importancia de apostar por una Navidad más sostenible.

"La celebración de la Navidad suele ir asociada a un aumento del consumo de recursos, una mayor generación de residuos y el uso masivo de materiales de corta vida útil", señala la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira. "Con la puesta en marcha de estas actividades intentamos que los más pequeños de la casa sean algo más conscientes de la importancia de la recuperación y el reciclaje, y de que es posible disfrutar al mismo tiempo que se contribuye a la sostenibilidad y a la economía circular", explica.

Los talleres, diseñados para el público infantil y familiar, se celebrarán del lunes 15 al viernes 19 de diciembre, de 16:30 a 20:30 horas en el hall de la Casa del Agua.

Actividades destacadas