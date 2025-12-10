Coruña The Style Outlets enciende la Navidad con talleres, Papá Noel y días mágicos para toda la familia

La Navidad llega por todo lo alto a Coruña The Style Outlets, que este año presenta una amplia programación familiar con talleres, teatro, magia y la siempre esperada visita de Papá Noel.

El centro, ubicado en Culleredo, invita a disfrutar de unas fiestas repletas de actividades pensadas para los más pequeños.

Los sábados hasta el 5 de enero, el espacio acogerá talleres navideños de 12:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, donde los niños y niñas podrán crear manualidades y sumergirse en el espíritu festivo.

La programación incluye además una cita especial: el 19 de diciembre, a las 17:30 horas, se celebrará una obra de teatro en inglés para público infantil, una propuesta educativa y divertida para abrir boca antes de los días centrales de la Navidad.

El fin de semana del 20 y 21 de diciembre traerá la visita de Papá Noel, que estará en el centro de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas para recoger cartas, escuchar deseos y sacarse fotografías con las familias.

La magia también será protagonista. Del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero, a las 18:00 horas, tendrán lugar los días mágicos, con espectáculos para todos los públicos.

La única excepción será el 5 de enero, cuando la función se adelantará a las 12:30 horas, en la antesala de la llegada de los Reyes Magos.