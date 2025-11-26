A Coruña abre la inscripción para sus Campamentos de Navidad con más de 500 plazas disponibles

Centro Cívico de Os Mallos. Concello de A Coruña.

El ayuntamiento de A Coruña ha abierto este miércoles el plazo de inscripción para los Campamentos de Navidad de los Centros Cívicos Municipales, una propuesta que ofrece más de 500 plazas y que arrancará el 22 de diciembre.

Serán 35 grupos de 15 participantes, repartidos por los 22 centros cívicos municipales, con horario general de 10:00 a 14:00 horas y modalidad ampliada de 9:00 a 14:30 horas.

Las tarifas serán de 26 euros y 32 euros en la opción ampliada.

La preinscripción permanecerá abierta hasta este viernes 28 de noviembre, con listas provisionales el 4 de diciembre y definitivas el 12 de diciembre.

Los campamentos incluirán talleres creativos, actividades lúdicas y juegos cooperativos, adaptados por edades y orientados a fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y un ocio educativo durante las vacaciones escolares.

Debido al cierre temporal del Centro Cívico de Labañou por obras y atendiendo a la demanda vecinal, la actividad prevista allí se trasladará a La Normal, en colaboración con la UDC.

El objetivo es mantener la actividad en el barrio, evitando desplazamientos y garantizando la participación de los menores de Labañou.