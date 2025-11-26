Ofrecido por:
A Coruña abre la inscripción para sus Campamentos de Navidad con más de 500 plazas disponibles
El Ayuntamiento lanza 35 grupos en 22 centros cívicos desde el 22 de diciembre, con horarios ampliados y precios accesibles
El ayuntamiento de A Coruña ha abierto este miércoles el plazo de inscripción para los Campamentos de Navidad de los Centros Cívicos Municipales, una propuesta que ofrece más de 500 plazas y que arrancará el 22 de diciembre.
Serán 35 grupos de 15 participantes, repartidos por los 22 centros cívicos municipales, con horario general de 10:00 a 14:00 horas y modalidad ampliada de 9:00 a 14:30 horas.
Las tarifas serán de 26 euros y 32 euros en la opción ampliada.
La preinscripción permanecerá abierta hasta este viernes 28 de noviembre, con listas provisionales el 4 de diciembre y definitivas el 12 de diciembre.
Los campamentos incluirán talleres creativos, actividades lúdicas y juegos cooperativos, adaptados por edades y orientados a fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y un ocio educativo durante las vacaciones escolares.
Debido al cierre temporal del Centro Cívico de Labañou por obras y atendiendo a la demanda vecinal, la actividad prevista allí se trasladará a La Normal, en colaboración con la UDC.
El objetivo es mantener la actividad en el barrio, evitando desplazamientos y garantizando la participación de los menores de Labañou.