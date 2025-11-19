El espectáculo de Bibopalula anuncia nuevas fechas en Pontevedra, Vilagarcía, A Coruña y Vigo

El espectáculo de Bibopalula regresa con una nueva gira este mes de noviembre. El show de A Banda do Bosque pasará en los próximos meses por Pontevedra, Vilagarcía, A Coruña y Vigo.

En esta nueva temporada, las funciones orientadas a niñas y niños de entre 2 y 6 años se extenderán hasta el mes de enero del próximo año.

La primera parada será en Culturgal, el 30 de noviembre en Pontevedra. A continuación, el espectáculo pasará por Vilagarcía el 20 de diciembre en el Auditorio Municipal, A Coruña el día 20 en Palexco y a Vigo el 2 de enero en el Teatro Afundación.

Las funciones expandirán el universo creativo de la serie de Undodez y de la TVG, en un show con texto y dirección de Marta Lado. Sobre el escenario, Lidia Veiga será Ava, una entusiasta observadora de pájaros que será la guía de los más pequeños. Junto a ella estarán Robin, Carpin, Pegui y Merli, interpretados por Cristina Andrade, Graciela Carlos, Sara Ferro y Nerea Rodríguez, que vivirán una gran aventura siguiendo la misión encomendada por el Señor Moucho.

El espectáculo llegará acompañado de una docena de canciones ya conocidas por el público por la serie y por la primera gira, completando así una propuesta teatral inmersiva, basada en el humor, la ternura y con una estética cuidada.

Las entradas están ya a la venta en www.bibopalula.gal/espectaculo/