Así será el nuevo parque infantil de Riazor, en A Coruña: el gran proyecto para la plaza de Portugal

La zona de Riazor tendrá un nuevo parque infantil, y no será uno cualquiera. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha arrancado la rueda de prensa con los asuntos tratados este miércoles en la Xunta de Goberno Local con el anuncio de la salida a concurso de la nueva área de juegos que se construirá en la plaza de Portugal.

Se trata de un modelo de lo más innovador en este tipo de instalaciones, con un diseño muy original, y que desde el concello se han atrevido a decir que será "de los mejor dotados de Galicia".

Y es que, dentro del Plan de Parques Infantiles 2025-2030, esta nueva inversión contará con un presupuesto de 1,4 millones de euros, de los 10 millones que se tienen previstos para este plan. De esta forma, el recinto que hasta ahora tenía capacidad para tan solo 11 personas pasará a tener una superficie de 800 metros cuadrados, en los que podrán jugar 150 niños y niñas.

"La idea es que de aquí a 2030 todas las familias tengan un parque a menos de 10 minutos de sus casas", recordó la alcaldesa. Por ello, todos los parques pasarán por un estudio de la zona, al igual que se hizo con el futuro parque de Riazor. En su caso, se tuvo en cuenta también que hay una "sobrepoblación infantil en la zona", al haber hasta cuatro centros educativos alrededor. Esto provoca una saturación de niños en la plaza de Maestro Mateo que ahora tendrá solución.

En este sentido, el futuro parque infantil de la plaza de Portugal contará con una nueva estructura ondulante de 55 metros de largo —concebida como un circuito de juegos y obstáculos— y columpios adaptados para niñas y niños con movilidad reducida. Además, se aprovechará uno de los espacios laterales de la plaza para crear una nueva área deportiva de calistenia.

Recreación del nuevo parque de la plaza de Portugal Concello de A Coruña

La inversión permitirá crear en la ciudad de A Coruña un parque que será un referente en Galicia en este tipo de instalaciones. Además, cabe recordar que la hoja de ruta del Gobierno municipal incluye la construcción de, al menos, tres parques infantiles cubiertos. Uno de ellos, el del Ventorrillo, ya está licitado.

Monte Alto contará con su primera pista multideporte al aire libre

También esta mañana, la Xunta de Goberno Local dio luz verde a la licitación de las obras de construcción de la que será la primera pista multideporte del barrio de Monte Alto. "Es una iniciativa que forma parte de los compromisos adquiridos con la vecindad y la comunidad educativa del barrio, siendo como fue una propuesta de las cuatro ANPAS de Monte Alto, que recibió el visto bueno a través de los Presupuestos Participativos", precisó Inés Rey.

La pista estará situada en el sector oeste del parque Carlos Casares, concretamente entre la calle Faro Finisterre y las instalaciones del Centro de Inserción Social. Su construcción se llevará a cabo sobre una superficie de titularidad municipal y, una vez esté habilitada, las personas usuarias podrán jugar al baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol, hockey y minibasket, entre otras disciplinas.

La inversión prevista por el Concello es de 237.000 euros. Una vez se adjudiquen las obras, se estima un plazo de ejecución de tres meses.