La Xunta publica la orden de ayudas para garantizar la gratuidad de las Escuelas Infantiles Municipales

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes, día 29, la orden de ayudas para el funcionamiento y gratuidad de la atención educativa de las escuelas infantiles 0-3 y Puntos de Atención a la Infancia (PAI) de titularidad municipal para el curso 2025-2026.

Según informa la Xunta, el Gobierno gallego destina a esta convocatoria 8,2 millones de euros para financiar unas 7.300 plazas en 145 centros de 0 a 3 años, en un "esfuerzo compartido" con las administraciones locales. Los ayuntamientos interesados en acogerse a estas ayudas podrán presentar sus solicitudes del 1 al 30 de septiembre.

Añade que en el caso de escuelas infantiles y PAI que obtengan el permiso de inicio de actividad con posterioridad a la publicación de esta orden, el plazo para presentar las solicitudes será de un mes a partir de la fecha de la notificación de dicho permiso y finalizará, en todo caso, el 28 de noviembre.

"El objetivo del Ejecutivo autonómico es que Galicia continúe siendo la comunidad líder en escolarización de 0 a 3 años, con casi un 65% de los niños y niñas matriculados, lo que supone 15 puntos más que el promedio nacional y situarse a niveles de países europeos como Suecia y Dinamarca", concreta.

Recuerda, además, que inició en el año 2020 la implantación de la gratuidad de la atención educativa 0-3, que "hoy está la disposición de más de 32.000 familias que no tienen que pagar nada por la atención educativa en la escuela infantil de sus hijos, ya sea esta pública, de iniciativa social o personal". "La Xunta destina más de 65 millones de euros de fondos propios a esta medida, que supone para los hogares un ahorro de unos 3.000 euros por curso", apostilla.