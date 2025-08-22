Ofrecido por:
O Castrillón, en A Coruña, acoge actividades para niños este domingo: horas e inscripción
Los más pequeños podrán disfrutar desde las 10:00 horas de los talleres del mercado ecológico en la plaza Pablo Iglesias
A Coruña acoge este fin de semana varias actividades para los más pequeños dentro del mercado ecológico de O Castrillón. Niños y niñas podrán disfrutar desde las 10:00 horas del domingo 24 de agosto de los talleres en la plaza Pablo Iglesias.
Los vecinos del barrio, así como aquellos que se acerquen al mercado, podrán disfrutar de las actividades, pensadas principalmente para los pequeños de la casa. Esta jornada de dinamización infantil y familiar cuenta con las siguientes propuestas:
- 10:00 a 15:00 horas. Espacio de dinamización infantil. Stand dos desexos
- 11:30 a 12:30 horas. Taller infantil de basura Medusiñas. Actividad gratuita a la que será posible inscribirse en el mercado desde las 10:00 horas. Aforo limitado a 15 niños
- 13:00 horas. Concierto de Félix Arias: música peque-rechiña. Espectáculo recomendado para público de 0 a 4 años
O Castrillón comenzó el pasado miércoles sus fiestas con la lectura del pregón y conciertos de Pandereteiras Sen Fronteiras y Son de Camagüei. Este jueves, fue el turno de Tam Tam Go! y del popular concurso de tortilla, que ganó un vecino del barrio, así como de la fiesta infantil.
La fiesta continúa este viernes, 22 de agosto, con la siguiente programación:
- 10:00 horas - Alborada por Son d'aquí
- Desde plaza da Concordia hasta plaza Pablo Iglesias
- 11:00 horas - Obradoiro de Macapáxinas
- 11:30 horas - Intercambio de Libros infantiles, juveniles y adultos
- 12:00 horas - Cascarillarte
- Grupo de Teatro MUU con el espectáculo Crunch 2
- 13:00 horas - Sesión vermú con la charanga Santa Compaña
- 18:30 horas - Juegos y Deportes Tradicionales con la colaboración del Museo Etnológico de Galicia - MELGA
- 22:00 horas - Gran Verbena con la Orquesta LOS PLAYERS