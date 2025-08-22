O Castrillón, en A Coruña, acoge actividades para niños este domingo: horas e inscripción

Una niña participa en un taller infantil, en una foto de archivo. Shutterstock

A Coruña acoge este fin de semana varias actividades para los más pequeños dentro del mercado ecológico de O Castrillón. Niños y niñas podrán disfrutar desde las 10:00 horas del domingo 24 de agosto de los talleres en la plaza Pablo Iglesias.

Los vecinos del barrio, así como aquellos que se acerquen al mercado, podrán disfrutar de las actividades, pensadas principalmente para los pequeños de la casa. Esta jornada de dinamización infantil y familiar cuenta con las siguientes propuestas:

10:00 a 15:00 horas. Espacio de dinamización infantil. Stand dos desexos

Stand dos desexos 11:30 a 12:30 horas. Taller infantil de basura Medusiñas . Actividad gratuita a la que será posible inscribirse en el mercado desde las 10:00 horas. Aforo limitado a 15 niños

. Actividad gratuita a la que será posible inscribirse en el mercado desde las 10:00 horas. Aforo limitado a 15 niños 13:00 horas. Concierto de Félix Arias: música peque-rechiña. Espectáculo recomendado para público de 0 a 4 años

O Castrillón comenzó el pasado miércoles sus fiestas con la lectura del pregón y conciertos de Pandereteiras Sen Fronteiras y Son de Camagüei. Este jueves, fue el turno de Tam Tam Go! y del popular concurso de tortilla, que ganó un vecino del barrio, así como de la fiesta infantil.

La fiesta continúa este viernes, 22 de agosto, con la siguiente programación: