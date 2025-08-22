Una niña participa en un taller infantil, en una foto de archivo.

Una niña participa en un taller infantil, en una foto de archivo. Shutterstock

Con niños

O Castrillón, en A Coruña, acoge actividades para niños este domingo: horas e inscripción

Los más pequeños podrán disfrutar desde las 10:00 horas de los talleres del mercado ecológico en la plaza Pablo Iglesias

A Coruña acoge este fin de semana varias actividades para los más pequeños dentro del mercado ecológico de O Castrillón. Niños y niñas podrán disfrutar desde las 10:00 horas del domingo 24 de agosto de los talleres en la plaza Pablo Iglesias.

Concurso de tortillas de O Castrillón.

Los vecinos del barrio, así como aquellos que se acerquen al mercado, podrán disfrutar de las actividades, pensadas principalmente para los pequeños de la casa. Esta jornada de dinamización infantil y familiar cuenta con las siguientes propuestas:

  • 10:00 a 15:00 horas. Espacio de dinamización infantil. Stand dos desexos
  • 11:30 a 12:30 horas. Taller infantil de basura Medusiñas. Actividad gratuita a la que será posible inscribirse en el mercado desde las 10:00 horas. Aforo limitado a 15 niños
  • 13:00 horas. Concierto de Félix Arias: música peque-rechiña. Espectáculo recomendado para público de 0 a 4 años

O Castrillón comenzó el pasado miércoles sus fiestas con la lectura del pregón y conciertos de Pandereteiras Sen Fronteiras y Son de Camagüei. Este jueves, fue el turno de Tam Tam Go! y del popular concurso de tortilla, que ganó un vecino del barrio, así como de la fiesta infantil.

La fiesta continúa este viernes, 22 de agosto, con la siguiente programación:

  • 10:00 horas - Alborada por Son d'aquí
    • Desde plaza da Concordia hasta plaza Pablo Iglesias
  • 11:00 horas - Obradoiro de Macapáxinas
  • 11:30 horas - Intercambio de Libros infantiles, juveniles y adultos
  • 12:00 horas - Cascarillarte
    • Grupo de Teatro MUU con el espectáculo Crunch 2
  • 13:00 horas - Sesión vermú con la charanga Santa Compaña
  • 18:30 horas - Juegos y Deportes Tradicionales con la colaboración del Museo Etnológico de Galicia - MELGA
  • 22:00 horas - Gran Verbena con la Orquesta LOS PLAYERS