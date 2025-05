Ni Blancanieves ni Peter Pan: el circo de un famoso cuento de Disney aterriza a 15 minutos de A Coruña

Educateatro Producións llega este fin de semana a O Burgo (Culleredo), a solo 15 minutos de A Coruña, con su nuevo espectáculo del Circo de Pinocho. Este montaje, que combina el teatro musical con una selección de los números más clásicos del circo, se podrá disfrutar del 16 al 25 de mayo.

Después de que el Hada Madrina convierta a Pinocho en un niño de verdad, el protagonista cumple su sueño y monta el Circo de Pinocho. Geppetto será el payaso, el Hada la trapecista y Pepito Grillo el maestro de ceremonias. Pero faltan el resto de artistas, Geppetto construirá los muñecos que realizarán los números de cuerda floja, equilibristas, malabaristas... y el Hada Madrina les dará vida con su conjuro.

El Circo de Pinocho aterriza muy cerca de A Coruña

El Circo de Pinocho recalará en el Paseo Marítimo de O Burgo, en Culleredo, del 16 al 25 de mayo. Se trata de un espectáculo dirigido a niños, no obstante, la diversión está garantizada para todos los públicos, no solo para los más pequeños de la casa. Tiene una duración estimada de dos horas, con descanso incluido de 15 minutos y entrada gratuita para los menores de 2 años que no ocupen butaca.

🎪 O Circo de Pinocho chega ao @ConcCulleredo!



🗓 Do 16 ao 25 de maio achegádevos ao Paseo Marítimo do Burgo e gozade deste espectáculo de Educateatro Produccions que mistura teatro musical e números de circo.



🎟 Entradas á venda en: https://t.co/qJlVe4IILA#CulleredoÉCultura pic.twitter.com/u8pMYAEwzK — Concello Culleredo (@ConcCulleredo) May 15, 2025

La tarifa general (grada A y B, y palco lateral) es de 15 euros por persona, mientras que las entradas del palco central tienen un coste de 20 euros. Por otro lado, eexisten precios especiales para cumpleaños, salidas culturales de colegios y grupos de padres y madres, y galas de empresa. El circo dispone de bar-cafetería donde los asistentes podrán adquirir palomitas, snacks variados y refrescos.

Además, las instalaciones están adaptadas para personas con movilidad reducida. Las sillas de ruedas pueden acceder tanto al palco central como al lateral, seleccionando cualquier butaca, que será sustituida el día de la función. La organización del evento informa, además, que las funciones podrían ser canceladas por condiciones climáticas "muy adversas", siguiendo las recomendaciones de MeteoGalicia o Aemet.

Las entradas, con un coste de 15 y 20 euros más gastos de gestión, según zona, están disponibles en la plataforma digital Ataquilla.com. Se recomienda a los asistentes llegar 30 minutos antes del inicio de la función, pues 5 minutos antes se cerrarán las puertas para acceder. Hay pases los viernes y sábados a las 18:00 horas; y los domingos a las 12:00 y 18:00 horas.

El Circo de Pinocho, inspirado en la mítica película de animación de Disney, concluye su gira en O Burgo. Del 16 al 25 de mayo, pequeños y mayores tendrán la oportunidad de disfrutar de las últimas funciones de este maravilloso espectáculo que ha conquistado Galicia. "Risas, emocions e maxia nunha carpa chea de soños", asegura la organización del evento.