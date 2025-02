Galicia, líder en escolarización infantil pero atrasada en medidas de conciliación laboral

La educación infantil de 0 a 3 años en Galicia es, por cuarto año, gratuita para todos los niños y niñas. ¿El objetivo? Proporcionar oportunidades y recursos que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres y posibiliten la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Además, según la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, la Administración autonómica tiene el deber de promover una dotación suficiente de plazas para toda la población infantil a esta etapa educativa y siempre preferiblemente en centros públicos lo que, en realidad, no siempre se cumple.

Galicia posee la mayor tasa de matriculación entre 0 y 3 años, con un 60,5%, según los datos de escolaridad del curso 2023/24 del Ministerio de Educación. Esta tasa nos sitúa "13 puntos por encima del promedio nacional" y con una escolarización también 13 puntos mayor desde que fue aplicada, en septiembre de 2022, la medida de gratuidad para todas los niños y niñas independientemente de la titularidad del centro.

Así, en el curso 2024/2025 se ofertaron más de 32.000 plazas con atención educativa gratuita en todas las escuelas infantiles de Galicia (públicas, de iniciativa social y también las privadas), con más de 65 millones de euros destinados al programa de gratuidad en este curso escolar.

Desde Quincemil, nos hemos puesto en contacto con varias familias con hijas e hijos escolarizados antes de los 3 años, para conocer su experiencia con el funcionamiento de las escuelas infantiles gallegas.

La conciliación puede ser un problema

Alba Mouzo, Terapeuta Ocupacional, ha pedido la reducción de jornada. Trabaja actualmente 28,5 horas semanales: "La escuela a la que asiste mi hija cierra a las 18:00 horas y, sin mi reducción de jornada, ella saldría las 17:30 horas, por lo que llegaría a cubrir mis necesidades por ese lado. Sin embargo, la niña pasaría así 9 horas en la escuela, superando el límite de tiempo que un niño puede estar es de 8 horas, al menos que se justifique de alguna manera".

Noelia, neuropsicóloga clínica, trabaja en la rehabilitación de personas con lesiones cerebrales en horario de lunes a viernes de 09:30 horas a 17:30 horas (entrando martes y jueves a las 09:00 horas): "Mientras estas políticas no cambien, quizás sí que estaría bien que hubiera más opciones de escuelas infantiles que abran en horario tarde, pues es casi imposible encontrar plaza, más allá de las pocas que permanecen abiertas después de las 17:00 horas".

Antía trabaja en una empresa de tecnología, actualmente a jornada completa. Su hija asiste 7 horas diarias a la escuela infantil (desde las 9:00 a las 15:30 horas) e indica que el servicio de la escuela le permite la conciliación efectiva. Así, para esta familia lo más importante de la escolarización es la conciliación laboral, "pero también valoramos muy positivamente el aprendizaje, desarrollo de habilidades (motoras, sensoriales, sociales…) y rutinas".

Siendo el mayor prejuicio, desde el punto de vista de Antía, la temprana exposición a enfermedades y virus, así como no tener la oportunidad de pasar más tiempo con sus hijos: "Pero esto más bien es debido a la legislación actual en relación a las bajas de maternidad / paternidad y a las jornadas laborales".

Encontrar una escuela infantil para tu hijo

Alba Mouzo explica las dificultades que afrontaron para conseguir una escuela infantil, "ya que la niña nació en el mes de septiembre y las plazas en ese momento ya estaban prácticamente cubiertas". Ante esa situación, cuenta que la familia valoró diferentes opciones, pero varias centros no les permitían iniciar la escolarización con el curso ya empezado. "Cuando fuimos a ver las instalaciones de la Escuela Infantil Sueños la niña tenía 2 meses, y como nos permitían que se incorporarse en abril, no lo dudamos".

Antía P. tiene tres hijos. La más pequeña, asiste desde los cinco meses a la Escuela Infantil Municipal Ansia, en A Coruña, a la que también asistieron sus dos hijos mayores, por lo que era la primera opción para la familia y no existió ningún problema para la inscripción de la más pequeña.

Por su parte, Noelia Ouro, nos cuenta la experiencia que ella y su pareja han vivido con su hija mayor, que asistió hasta el pasado año a la escuela Xardín de Infancia Raiola, en Santiago de Compostela. A día de hoy, Noelia espera otra hiija que también escolarizarán.

"En cuanto ambos terminamos nuestros respectivos permisos de maternidad / paternidad (permisosque nos repartimos para alargar más el tiempo que estábamos con ella en casa), nos vimos en la necesidad de que nuestra hija fuese a la escuela infantil, pues estos permisos están muy bien, pero resultan escasos", explica Noelia, que incide en el hecho de que los horarios de la escuela non son el problema, sino la conciliación laboral.

"Son los horarios laborales y no las escuelas infantiles los que hay que adaptar a la vida de las familias" Noelia Ouro, neuropsicóloga clínica

"Me temo que el poder llegar a una óptima conciliación no tiene que ver con que la escuela infantil cubra las horas en las que tengo que trabajar. Es necesario un cambio más estructural. Si fuera así, la propuesta del gobierno de abrir las escuelas infantiles 24 horas sería la solución, pero eso no es conciliar. Son los horarios laborales y no las escuelas infantiles los que hay que adaptar a la vida de las familias", añade Noelia Ouro.

¿Son gratuitas las escuelas infantiles?

Explica Noelia que la escolarización de su hija ya comenzó una vez la Xunta subvecnionaba las escuelas infantiles. "De todas maneras", indica, "el coste no es de 0 euros, porque sigues teniendo que pagar el material y la alimentación (merienda de mañana y de tarde, así como comida)".

Alba cuenta que únicamente pagan el comedor (con servicio de almuerzo), que además está subvencionado según la renta. "En nuestro caso, pagamos unos 29 euros al mes. A mayores hay un pedido de material de unos 100 euros anuales".

Por su parte, Antía indica que la escolaridad (de 9:00 a 15:00 horas) es gratuita, pagando 74’05 euros al mes (incluye hasta las 16:00 horas) por el servicio de comedor. "También hay opción de ampliación de horario, con coste adicional", explica.

Por lo tanto, la gratuidad de la escolarización no incluye las comidas, el material y otros servicios "extra", como puede ser extender la jornada más allá de las 8 horas.

La solución a una buena conciliación no pasa por las guarderías

En el caso de las tres familias, la escolarización de sus hijas e hijos antes de los 3 años se debió a una necesidad de conciliación. Alba explica que, incluso no siendo una necesidad, llevaría igualmente a su hija a la escuela infantil ya que, aunque existen muchos prejuicios al respecto, su experiencia es muy positiva. "El mejor ejemplo es que la niña entra encantada cada mañana. Si tuviésemos familiares cerca (que no es el caso), ahora teniendo esta experiencia, la llevaríamos igual".

Antía, asegura que no escolarizaría a su hija "tan temprano" de no tener la necesidad, al igual que Noelia que indica que no lo haría antes de los 3 años o, en el caso de hacerlo, lo limitaría a unas pocas horas al día. "Al final, hoy en día las dificultades de la maternidad tienen más que ver con el contexto social actual, en el que tenemos que cuidar de nuestros hijos e hijas sin una red de apoyo, mientras trabajamos, nos encargamos de una parte de las tareas del hogar (con suerte, solo parte), dedicamos tiempo a la pareja, a nosotras mismas…", concluye Noelia.

Plazos para las solictudes y requisitos

Se prevé que los plazos para la presentación de solicitudes a las escuelas infantiles dependientes de la Xunta de Galicia sigan las mismas fechas del año 2024, lo que supone la apertura del plazo ordinario el 15 de marzo del 2025 y el cierre el 5 de abril. A mayores, se abrirá un plazo excepcional desde el 6 de abril, sin límite de tiempo, para aquellas familias que cumplan alguno o varios de los siguientes requisitos:

1º. Nacimiento, acogimiento o adopción del niño o de la niña con posterioridad al plazo de presentación de solicitudes

2º. Cambio de ayuntamiento de residencia o de trabajo de la unidad familiar

3º. Cambio de domicilio o lugar de trabajo de la unidad familiar dentro del mismo ayuntamiento

4º. Retorno a Galicia durante el año 2025 de las gallegas y gallegos que habían residido fuera de España, siempre que dito retorno se había producido con posterioridad al plazo de presentación de solicitudes

5º. Excepcionalmente, otras circunstancias que motivadamente aprecien las jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social y Juventud

La lista de admitidos en las escuelas de la red Galiña Azul, puede consultarse en la web de la Xunta a finales de mayo.

Las tasas del comedor varían según las condiciones familiares, con coste menor para familias monoparentales, familias numerosas, o familias con renta per cápita igual o inferior a 7.500 euros al año, entre otros casos.