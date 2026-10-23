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El Mercado das Nubes vuelve por Navidad a San Agustín, en A Coruña: del 18 al 20 de diciembre
Tras el éxito de otoño, el emblemático mercado artesanal regresa a tiempo para la temporada festiva
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El Mercado das Nubes regresa por Navidad al Mercado de San Agustín, consolidándose como una de las citas imprescindibles para los amantes de la artesanía y la creación local, para hacerse con los mejores artículos de cara a la temporada festiva.
Tras el éxito de su edición de otoño, la organización del mercado confirma que los próximos días 18, 19 y 20 de diciembre se celebrará su edición de Navidad, repitiendo su fórmula de artesanía, diseño, gastronomía y talento gallego.
En paralelo, se ha abierto el plazo de selección de puestos para aquellas marcas y productores que quieran optar a formar parte del mercado. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 6 de noviembre y el día 10 se darán a conocer la lista de seleccionados, que este año se pone el límite de 65 puestos.
Para presentar una solicitud, las marcas y productores interesados en participar deberán enviar un correo electrónico a la dirección mercadodasnubes@oceano-azul.es
Asimismo, el Mercado das Nubes está preparando diversas actividades tanto musicales, como de gastronomía y, por supuesto, para las niñas y niños. También habrá sorteos para el público y para los stands mejor decorados.
Desde su creación en 2017, el Mercado das Nubes celebra cuatro ediciones anuales, una por cada estación, y se ha consolidado como un espacio de encuentro entre el comercio, la creatividad, la cultura y la gastronomía.
Una cita que promete ambientar la Navidad con creatividad, tradición y espíritu atlántico.