El Mercado das Nubes vuelve por Navidad a San Agustín, en A Coruña: del 18 al 20 de diciembre

El Mercado das Nubes regresa por Navidad al Mercado de San Agustín, consolidándose como una de las citas imprescindibles para los amantes de la artesanía y la creación local, para hacerse con los mejores artículos de cara a la temporada festiva.

Tras el éxito de su edición de otoño, la organización del mercado confirma que los próximos días 18, 19 y 20 de diciembre se celebrará su edición de Navidad, repitiendo su fórmula de artesanía, diseño, gastronomía y talento gallego.

En paralelo, se ha abierto el plazo de selección de puestos para aquellas marcas y productores que quieran optar a formar parte del mercado. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 6 de noviembre y el día 10 se darán a conocer la lista de seleccionados, que este año se pone el límite de 65 puestos.

Para presentar una solicitud, las marcas y productores interesados en participar deberán enviar un correo electrónico a la dirección mercadodasnubes@oceano-azul.es

Asimismo, el Mercado das Nubes está preparando diversas actividades tanto musicales, como de gastronomía y, por supuesto, para las niñas y niños. También habrá sorteos para el público y para los stands mejor decorados.

Desde su creación en 2017, el Mercado das Nubes celebra cuatro ediciones anuales, una por cada estación, y se ha consolidado como un espacio de encuentro entre el comercio, la creatividad, la cultura y la gastronomía.

Una cita que promete ambientar la Navidad con creatividad, tradición y espíritu atlántico.