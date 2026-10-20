La aldea de solo 3 habitantes donde Óscar Puente tiene sus raíces paternas: en el rural gallego

Aunque Óscar Puente es vallisoletano, mantiene un estrecho vínculo con Galicia a través de sus raíces paternas.

Su padre, también llamado Óscar Puente, nació en O Mazo, una pequeña aldea de la provincia de Lugo.

Una aldea de 3 habitantes junto a Sarria

O Mazo cuenta con apenas tres habitantes, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024.

Situada en la parroquia de Santalla de Arxemil, en la comarca de Sarria, esta diminuta aldea fue el lugar donde creció el padre del actual ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

"Mi padre nació en 1939 en una aldea de Lugo, en el sitio de O Mazo, en Sarria. 2 casas. Apenas fue a la escuela", recuerda en un mensaje en X (antes Twitter).

Mi padre nació en 1939 en un aldea de Lugo, en el sitio Do Mazo, en Sarria. 2 casas. Apenas fue a la escuela. Aprendió Inglés pasados los 50, sin que lo necesitara, simplemente por afán de superación. Que un tipo que quiere ser presidente exhiba este nivel de ignorancia y de indolencia es inconcebible. — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 18, 2026

Un lugar con un rico patrimonio cultural

Sarria Archivo

O Mazo se encuentra a apenas cinco minutos en coche de Sarria, uno de los enclaves más destacados de la provincia.

Y también paso obligado del Camino de Santiago.

De hecho, para muchos peregrinos, Sarria se ha convertido en el kilómetro 0 del Camino Francés.

Desde este punto, restan cinco etapas del Camino Francés para llegar a Santiago de Compostela, con una media de entre 20-25 kilómetros diarios.

Sarria ofrece una gran cantidad de alojamientos y servicios disponibles para el peregrino, además de un rico patrimonio cultural.

Entre sus monumentos, destaca la torre de la fortaleza de los Marqueses de Sarria, de 14 metros de altitud y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1994.

El Monasterio de La Magdalena es otro de los edificios más representativos de Sarria: hasta 1568 fue independiente, constituyendo el primer asentamiento de la Orden de Galicia.

Hoy en día, el edificio principal y anexos acogen un centro de enseñanza y albergue, con 110 plazas en literas dobles, lavandería y parking exterior gratuito.

Peregrinos en el Ponte da Áspera Shutterstock

Pasear por Sarria incluye un recorrido lleno de historia y tradiciones culturales y gastronómicas. La hoja de ruta posee varias paradas de interés, entre ellas la iglesia de Santa Mariña y la Casa Baamonde (actual Casa do Concello).

No nos podemos olvidar del Ponte da Áspera, uno de los más destacados del Camino Francés, y de la Escalinata Maior, la puerta de entrada al casco antiguo de Sarria.

Y para obtener una buena panorámica de Sarria, el mirador situado frente a la torre fortaleza, más conocido como el mirador de la Cárcel, es una opción perfecta.

A él se puede acceder fácilmente caminando por la calle Maior o en coche por la carretera LU-P-5714. Además, cuenta con una pequeña área de descanso, mesas y bancos de piedra.

En último lugar, y no por ello menos importante, la gastronomía tiene un papel protagonista en Sarria. Las empanadas son muy demandadas en la zona, así como el pan gallego y el pulpo á feira.