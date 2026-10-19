Abre en A Coruña una nueva discoteca de música house en Palexco: llega la Sala Maré

Llega una nueva sala a Palexco. La Sala Maré abrirá sus puertas al público este viernes 24 de octubre en el espacio que ocupaba el antiguo Dux, con una propuesta que combina música en directo y sesiones de DJ. Este fin de semana ya celebró una fiesta de prueba en la que se pudo ver el ambiente que tendrá este nuevo local, que destaca el gran estilo coruñés.

La sala, ubicada en el puerto de A Coruña, busca hacerse un hueco en la noche coruñesa con una programación que alternará conciertos y sesiones de música electrónica. La idea es que los viernes y sábados haya distintas propuestas musicales, con el house como uno de los estilos protagonistas.

Para ello, tal y como cuentan desde Maré, el espacio, cuenta con una instalación de pantallas LED en el techo, un sistema de iluminación que permite cambiar el ambiente del local y un equipo de sonido preparado para adaptar cada sesión al artista y al tipo de evento.

La Sala Maré ya ha anunciado sus primeras citas para las próximas semanas. La apertura oficial será este viernes 24 de octubre, mientras que el día 31 celebrará una fiesta especial de Halloween con Roger Sánchez. La siguiente fecha confirmada será el 21 de noviembre, cuando DJ Hell llegará a la sala con Retrofuture.

Además de estos eventos, el local prepara una programación más amplia que todavía está pendiente de anunciar. A las fiestas temáticas y las sesiones de electrónica se sumarán también conciertos de bandas y artistas, con propuestas que irán desvelándose próximamente.

En cuanto a las sesiones habituales, los viernes estarán dedicados a HOUSE SOCIAL CLUB, mientras que los sábados se alternarán CÓDIGO ROJO, centrado en grandes nombres del house internacional, y SANTÉ, con una propuesta orientada hacia los sonidos más comerciales de la electrónica.