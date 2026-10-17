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Xabier, el gallego de 28 años que triunfa como compositor en un festival de cine: "Me nominaron entre 123 personas"
Este profesor en el Conservatorio de Ferrol compaginó la carrera de Física con las oposiciones de educación, al mismo tiempo que descubría su pasión por las bandas sonoras
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Lo de Xabier Doural (Foz, 1998) no es estarse quieto. Y menos aún si hay música de por medio. Este lucense, afincado en A Coruña desde los 18 años, lleva cinco cursos impartiendo la materia de Lenguaje Musical en el Conservatorio Profesional Xan Viaño de Ferrol. El pasado mes de mayo, se alzó con el premio al mejor compositor joven en los World Soundtrack Awards, celebrados en el marco del Festival de Cine de Gante, en Bélgica.
Su camino y el de la música se cruzaron cuando tenía siete años, al empezar a tocar el trombón en la Escuela de Música de Foz. Después continuó su formación en los conservatorios de Viveiro, donde cursó el Grado Elemental, y A Coruña, donde completó el Grado Superior de Música y los estudios de Dirección de Orquesta. Pero su formación no se quedó ahí. Mientras preparaba las oposiciones para profesor, también se sacaba el Grado en Física por la Universidad de Santiago de Compostela.
"Sempre tiven claro que quería dedicarme á música, pero estudei Física como plan B porque tiña máis saídas", cuenta Xabier a Quincemil. "Cando estaba no último ano do Grao Superior -e a metade da carreira de Física-, chegou a COVID-19. Ese ano non se celebraron as oposicións para mestre de conservatorio, aprazáronse ata o ano seguinte. Así que tiven sorte e puiden inscribirme, xa que no ano orixinal aínda non tiña o título para poder presentarme", explica.
Y, por si todo lo anterior fuese poco, Xabier tiene un máster en Composición de Bandas Sonoras por la Universidad Complutense de Madrid. "Sempre me gustou a unión entre a imaxe e o son. Tiña curiosidade por como os compositores sincronizaban a música coas escenas dunha película", dice.
"É certo que fago moitas cousas, pero a cuestión é que me divirto. Pásoo moi ben coa música e compoñendo"
Tras finalizar sus estudios, al margen de sus clases en el Conservatorio de Ferrol, se puso a trabajar en su portfolio, preparando piezas y pequeños proyectos para presentar a directores y equipos de composición.
De A Coruña a Gante
Así llegó al concurso del Festival de Cine de Gante. El reto consistía en crear la música de introducción para los títulos iniciales de la serie estadounidense de drama psicológico Ratched. "Fun nominado entre os 123 participantes e invitáronme a acudir ao festival", recuerda.
Un proyecto que desde el minuto cero le hizo superarse a sí mismo. "Crear música para un thriller non é algo que me saia de xeito natural. Síntome máis cómodo coas películas de animación, por iso tiven que investigar sobre diferentes técnicas contemporáneas nos instrumentos da orquestra e facer unha labor de escoita doutra música", recuerda.
Allí, Xabier vivió de primera mano el mundo del cine y aprovechó la ocasión para hacer sus primeros contactos en la industria. "Eu ía sen pretensión ningunha, a gozar do festival e a aprender", señala. Desde luego, no esperaba que su composición fuese la elegida por el jurado.
"Foi un honor, polo que significa o festival de música de cine a nivel mundial e por compartir o premio con toda a xente talentosa que había e con todos os grandes das bandas sonoras", afirma. Ahora su idea es seguir aprendiendo y abriéndose camino en la música audiovisual: "No futuro gustaríame apostar por esta vía a tempo completo, pero polo momento non se pode".
"Unha banda sonora condiciona por completo o xeito no que ves a unha personaxe"
Su base es la música clásica, pero no se cierra a explorar nuevos géneros. "Nestes momentos estou a traballar na banda sonora dunha película de comedia. É o traballo de fin de carreira dunhas estudantes de Montevideo (Uruguay). Está sendo todo un reto persoal porque me pediron música fóra da miña zona de confort, con instrumentos sintéticos e electrónicos".
La música como estilo de vida
"Chegados a este punto, teño que facerche a pregunta que nos estamos a facer todos: como podes con todo?", le pregunto a Xabier. "É certo que fago moitas cousas, pero a cuestión é que me divirto. Pásoo moi ben coa música e compoñendo. Para min non é un traballo, senón que me gusta e aprendo cousas novas. É un show", aventura.
De hecho, afirma que la mayor parte de su vida ha girado en torno a la música: "De neno cando acababan as clases de música, na casa seguía traballando co piano, co trombón e mirando temas de acordes. Incluso quedaba con amigos para tocar e argallar cousas novas".
¿Y qué habría sido de Psicosis sin el arte de Alfred Hitchcock? Posiblemente nada porque, como asegura Xabier, la música es un personaje más de la película: "Condiciona por completo o xeito no que ves a unha personaxe".
Xabier cuenta que busca la inspiración en las escenas: sobre todo en planos detalle, que le den pie para crear el primer motivo o la línea melódica. "A partir de aí, creo un esbozo e desenvolvo a melodía para o resto do proxecto. Parece moi fácil, pero a verdade é que facelo leva tempo, a veces non atopas a inspiración", añade.
Tiene claro que le gustaría seguir viviendo en Galicia mientras cumple su sueño de crear bandas sonoras, ya sea trabajando como compositor asistente en un estudio, como orquestador o como compositor principal. "Facer este tipo de cousas axuda a situarnos no mapa a nivel internacional", concluye Xabier.