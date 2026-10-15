Rajoy, 71 años, sobre su infancia: "Estudié en un colegio privado y luego en uno público. En ambos estuve a gusto"

En su libro En confianza. Mi vida y mi proyecto de cambio para España (2011), Mariano Rajoy muestra su lado más personal y recuerda algunos de los momentos que marcaron su vida, desde su infancia hasta su trayectoria política. Nacido en Santiago de Compostela en 1955, se trasladó con sus padres a O Carballiño (Ourense), después a Oviedo y, finalmente, a León, donde llegó con apenas cinco años .

En la obra, el expresidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018 rememora sus años de estudio, la relación con su familia y, especialmente, la profunda admiración que sentía por sus padres, figuras fundamentales en su educación y en la formación de sus valores.

La buena relación con su familia

En este libro, Mariano Rajoy recuerda la importancia que tuvo su familia durante su infancia. Debido al trabajo de su padre, que era juez, vivió en distintas ciudades hasta instalarse en León, donde, según cuenta, "comienzan mis primeros recuerdos".

Rajoy reconoce que su padre ha sido la persona que más le ha influido en la vida y lo define como "un ejemplo permanente". De él aprendió valores como el respeto, la justicia y el esfuerzo. También destaca la influencia de su madre, que le enseñó a trabajar duro y a ser independiente. "Mis padres me educaron siempre con gran libertad", explica.

Tanto él como sus tres hermanos, Luis, Enrique y Mercedes, se formaron para ser juristas, en parte, gracias a su madre y su insistencia en "la necesidad del esfuerzo y del sacrificio". Eso y su hincapié en que todos tuvieran un trabajo que les permitiera ser independientes, fue determinante para que los cuatro fueran "personas comprometidas con la justicia", señala.

En definitiva, Rajoy recuerda su infancia como una etapa feliz y destaca el papel fundamental de su familia, tanto por los buenos momentos compartidos como por los valores que aprendió en casa.

Sus años en la escuela privada y en la pública

Los constantes cambios de ciudad durante su infancia hicieron que Mariano Rajoy pasara por distintos centros educativos. Según recuerda, estudió tanto en un colegio privado como en uno público, en Galicia y en León.

A pesar de estos cambios, guarda buenos recuerdos de su etapa escolar y afirma: "Estudié primero en un colegio privado, el de los jesuitas en León, y luego ya en Pontevedra en un colegio público, en el Instituto Sánchez-Cantón. Y en ambos estuve a gusto".

Durante su estancia en León, estudió en el mismo centro por el que pasó José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque describe el edificio como antiguo y de aspecto serio, asegura que guarda de esa época "buenos recuerdos". En él estuvo hasta los diez años.

Más allá de los estudios, Rajoy recuerda con cariño las amistades que hizo durante aquellos años. En el colegio disfrutaba jugando al fútbol y al baloncesto, deporte en el que llegó a formar parte del equipo de su curso gracias a su estatura. Como bien recuerda, "hicimos un buen grupo de amigos que nos solíamos ver después de los partidos y en otras ocasiones".