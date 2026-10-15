Música, comida callejera y cócteles en A Coruña este 16 de octubre para despedir el Plazeo Fest

La plaza de Vigo de A Coruña acogerá este viernes, 16 de octubre, la última edición del año del Plazeo Fest, una cita que combinará música en directo, gastronomía y coctelería a partir de las 19:00 horas.

La programación arrancará con el concierto de La Indirigible, una banda de versiones originaria de la comarca de Ferrolterra que ofrecerá un repertorio de indie rock, pop y rock. La actuación comenzará a las 19:00 horas y dará paso a la sesión del DJ Jorge Duckling, que pondrá música durante el resto de la velada.

Cártel del Plazeo Fest de este viernes Cedida

La propuesta se completará con puestos de comida callejera, una oferta de cócteles y establecimientos de Estrella Galicia.

El evento pondrá así el broche de oro a la temporada de 2026 en esta céntrica plaza coruñesa, con una programación que combina música y gastronomía al aire libre.

El Plazeo Fest está organizado por Central Park, Roots y Arraigo, y cuenta con la colaboración de Estrella Galicia, Vermut Rivera y Amara Brava.