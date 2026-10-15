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Música, comida callejera y cócteles en A Coruña este 16 de octubre para despedir el Plazeo Fest
Habrá actuaciones de La Indirigible y de DJ Jorge Duckling
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La plaza de Vigo de A Coruña acogerá este viernes, 16 de octubre, la última edición del año del Plazeo Fest, una cita que combinará música en directo, gastronomía y coctelería a partir de las 19:00 horas.
La programación arrancará con el concierto de La Indirigible, una banda de versiones originaria de la comarca de Ferrolterra que ofrecerá un repertorio de indie rock, pop y rock. La actuación comenzará a las 19:00 horas y dará paso a la sesión del DJ Jorge Duckling, que pondrá música durante el resto de la velada.
La propuesta se completará con puestos de comida callejera, una oferta de cócteles y establecimientos de Estrella Galicia.
El evento pondrá así el broche de oro a la temporada de 2026 en esta céntrica plaza coruñesa, con una programación que combina música y gastronomía al aire libre.
El Plazeo Fest está organizado por Central Park, Roots y Arraigo, y cuenta con la colaboración de Estrella Galicia, Vermut Rivera y Amara Brava.