Marineda City abrirá un hotel abandonado por Halloween con realidad aumentada en A Coruña

Marineda City se prepara para celebrar Halloween con una experiencia inmersiva que recreará un antiguo hotel abandonado en el que el misterio y el terror serán los protagonistas. Del 23 al 31 de octubre, los visitantes podrán recorrer sus instalaciones, descubrir habitaciones en las que suceden cosas extrañas y sumergirse en una ambientación que combinará efectos especiales, sonido y realidad aumentada.

La actividad estará instalada en la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta baja del centro comercial, frente a Zara. La propuesta recreará un establecimiento hotelero detenido en el tiempo, con una recepción olvidada, pasillos y habitaciones ambientadas para generar una atmósfera de suspense. La decoración, inspirada en los grandes hoteles antiguos, incluirá mobiliario, iluminación y diferentes elementos diseñados para sumergir a los participantes en la experiencia.

El recorrido contará con dos modalidades adaptadas a diferentes públicos. La primera estará dirigida a familias con niños, con una propuesta de misterio y suspense pensada para disfrutar de Halloween sin recurrir a una ambientación excesivamente terrorífica. La segunda estará destinada a adolescentes y adultos que busquen emociones más intensas, con escenarios más oscuros, efectos de realidad aumentada, sonido inmersivo y una escenografía de terror.

La experiencia se desarrollará en grupos reducidos de un máximo de ocho personas por sesión y tendrá una duración aproximada de siete minutos. Para participar será necesario registrarse previamente y presentar el correo electrónico de confirmación junto con un ticket de compra de al menos 20 euros en cualquier establecimiento de Marineda City.

Horarios de la experiencia de Halloween en Marineda City

La actividad abrirá de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas. Los sábados podrá visitarse en dos turnos, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La organización recomienda tener en cuenta el registro previo y las condiciones de acceso para participar en esta propuesta durante los días de celebración.

La programación especial de Halloween se completará con una actividad de pintacaras dirigida a los más pequeños. Tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre, de 17:30 a 20:30 horas, también en la plaza Emilia Pardo Bazán.